Prociudadanos Lara: La opción es votar con o sin observación internacional

Este martes el secretario regional del Partido Prociudadanos en el estado Lara, Franklin Peña invitó a los larenses a participar en el proceso electoral convocado para el 6 de diciembre por el Consejo Nacional Electoral del régimen para elegir una nueva Asamblea Nacional.

“Queremos informarle a toda la población larense del deseo que tenemos desde Prociudadanos de estimular el voto porque es la única herramienta para lograr un cambio en este país. La vía violenta fracasó. Generó muchos daños materiales y se perdieron muchas vidas. Y es momento de que el país entienda que únicamente a través del sufragio podemos lograr el cambio político necesario para que este país se enrumbe a un país de progreso”, comentó Peña a Elimpulso.com

El dirigente recordó las exigencias que Leocenis García, líder de esta organización política, ha hecho al régimen de Nicolás Maduro sobre solicitar observación internacional a la Organización de las Naciones Unidas “para que de esta forma el proceso tenga validez y transparencia”.

“Este proceso tan difícil va a tener la fuerza de credibilidad que necesitamos los venezolanos, porque en los últimos procesos no ha habido observación internacional”, comentó el dirigente regional de Prociudadanos.

Cabe destacar que el régimen de Nicolás Maduro hizo la invitación para que la Unión Europea participara como observador internacional en las elecciones parlamentarias, sin embargo la comunidad política europea declinó su participación pues a su juicio no reunía las condiciones necesarias para ser un proceso libre, transparente y democrático.

Al ser interrogado sobre si la ONU también rechazaba ser observador en las parlamentarias, Peña comentó que “esto no puede ser un argumento para simplemente no salir a votar el 6 de diciembre. Si el país no vota, van a ganar los mismo de siempre y nada va a cambiar. Así que la opción es votar este 6 de diciembre con o sin observación internacional”.

Jornada de acción social contra la COVID-19

Franklin Peña informó que la plataforma política a la que pertenece llevará a cabo una jornada de acción social y humanitaria por todos los sectores y los barrios de Barquisimeto para la entrega de tapabocas y cloro “con la finalidad de combatir al COVID-19, porque sabemos que fueron abandonados tanto por los sectores del Gobierno y por los sectores de la oposición, quienes en plena pandemia se desaparecieron”.