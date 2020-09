Barquisimetanos consideran que sistema pico y placa no solventará crisis de gasolina #16Sep

El sistema pico y placa implementado desde esta semana en Iribarren y Palavecino no solventará la crisis en el abastecimiento de gasolina, según consideraron los barquisimetanos consultados este miércoles por Elimpulso.com en la cola que hacían en la estación Bracamonte, situada en la avenida Venezuela, al este de Barquisimeto.

Los usuarios que lograron surtir sus vehículos con gasolina este miércoles, tras 21 días en la cola, fueron solo 52 de la lista de 250, tomando en consideración la implementación del sistema pico y placa anunciado por el régimen de Nicolás Maduro. Contaron que la gandola llegó a las 7:00 a.m. pero no fue sencillo llegar a un acuerdo con los funcionarios que custodian la estación de servicio, a fin de que distribuyeran la gasolina entre quienes tienen días en la cola y quienes debían llenar hoy por el terminal de placa.

Lenín Rodríguez expresó que para lograr una mejoría en el abastecimiento de gasolina, debe existir producción de ese combustible para todo el país, además de aplicarse el tan nombrado sistema patria, a fin de no generar el pico y placa, dado que por “Patria” se puede saber dónde hay gasolina y donde corresponde surtir.

Al respecto, Juan Carlos Oviedo no ve posible que mejore la situación con la nueva medida. “Eso no va a funcionar, es peor porque el problema es que no hay gasolina. Debían respetar primero las colas que ya tenían 20 días para luego empezar con el pico y placa”, acotó.

El fin de semana miembros del gabinete de Carmen Meléndez en Lara indicaron que desde el lunes 14 de septiembre se aplicaría pico y placa en las estaciones de servicio de Iribarren y Palavecino como municipios piloto para esta medida; añadiendo que la gasolina llegaría de forma interdiaria. Desde entonces, ha habido numerosos conflictos en los surtidores de combustible debido a que los usuarios piden que se respeten las listas que ya habían elaborado con más de 15 días de antelación.