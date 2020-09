Carlos Vecchio sobre informe de la ONU: Es un día de reivindicación para las víctimas #16Sep

El embajador venezolano ante los Estados Unidos Carlos Vecchio, celebró este miércoles el informe levantado por especialistas de la ONU sobre las violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro durante los últimos años.

“Hoy es un día de reivindicación para las víctimas y sus familiares, muchas de esas víctimas entregaron hasta su vida en nombre de la Libertad. Este informe de la ONU q establece responsabilidades, es un pequeño tributo en la búsqueda de justicia que merecen ellos y sus familias”, dijo Vecchio en su cuenta de Twitter.

“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad,” dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión, en el informe publicado este miércoles en horas de la mañana.

La Misión dejó claro que “no pudo visitar Venezuela debido a que el Gobierno no respondió a las reiteradas solicitudes. Además, la Misión se enfrentó a otras restricciones de viaje debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, realizó 274 entrevistas a distancia con víctimas, testigos, familiares, ex funcionarios y funcionarias del Estado, abogados y abogadas, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional. También analizó una serie de documentos confidenciales, incluidos expedientes y presentaciones de casos judiciales e información de fuente abierta”.