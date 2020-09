Diputado Palacios: AN investigará contrato irregular del CNE con empresa Argentina para seguir realizando montajes electorales

Una investigación sobre la contratación irregular de la empresa Ex–CLE S.A, por parte del ilegítimo Consejo Nacional Electoral (CNE) para sustituir a Smartmatic, en la conducción de la parte técnica de los procesos electorales, adelantará Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional.

Se trata de misma compañía que fue contratada por el régimen para implementar los sistemas de BIOPAGO a través de la tecnología Biométrica en el Banco de Venezuela, Bicentenario, Del Tesoro y diseño la utilización del Carnet de la Patria.

La proposición la hizo el diputado por el estado Lara, Guillermo Palacios, durante la reunión ordinaria de la instancia parlamentaria, vía online, quien expuso durante su intervención que esta empresa Argentina ha sido tutorada por el hoy Ministro de Comunicación Jorge Rodríguez.

En la reunión se acordó abrir una investigación sobre esta denuncia, e invitar al seno de la instancia parlamentaria al ex rector electoral, Rafael Simón Jiménez, quien solicitó públicamente se investigue esta contratación, así como a los Directivos del CNE presidido por Tibisay Lucena para la fecha en que se aprobó esta contratación.

Así mismo se nombró una Comisión Especial para las investigaciones de esta denuncia que será coordinada por el diputado Guillermo Palacios y conformada por los diputados Julio Montoya, Ismael León, José Prat y Robert Alcalá.

En su intervención el diputado Palacios explicó con detalles, que la empresa Argentina prestó sus servicios en Venezuela cuando Rodríguez era presidente del Consejo Nacional Electoral, para que trabajara en el referendo revocatorio.

“Para esa época era la alianza estrecha entre Hugo Chávez y Néstor Kirchner presidente de Argentina, en aquel entonces. Además, siendo alcalde de Caracas Jorge Rodríguez, tuvo una participación importante en la implementación del sistema de recaudación de ese organismo”, explicó el diputado Palacios.

Reveló el parlamentario larense que la empresa Ex–CLE S.A, fue contratada por el régimen para implementar los sistemas de BIOPAGO a través de la tecnología Biométrica en el Banco de Venezuela, Bicentenario, Del Tesoro y diseño la utilización del carnet de la patria, que es el instrumento de control social que utiliza el régimen en los procesos electorales.

Palacios advierte que es inaudito que sea esta misma empresa, la que se ha encargado de la captación de huellas de los venezolanos para el uso electoral; un sistema de control que ha violentado los derechos humanos de los venezolanos y que ha dado origen a la realización de eventos electorales fraudulentos y falsos.

“Como por ejemplo las elecciones del 20 de mayo de 2018 y de la falsa Constituyente, forjando una sistemática actuación corrupta y forajida de los órganos del estado, en función de perjudicar los intereses de la gran mayoría de venezolanos que quieren un cambio en el país y que bajo estos parámetros no dudamos en calificar de fraudulenta farsa montada para el 6 de diciembre de este año”, precisó el parlamentario larense.

Explicó que además de haber sido contratada irregularmente esta empresa, por no cumplir los requisitos exigidos en la ley de Contrataciones Públicas, no saber cuál es su trayectoria y experiencia en la materia electoral, llama la atención que hay otra empresa que se constituyó en el 2016 que se denomina Excle Soluciones Biométricas C.A.

“La misma que admitió, como un logro, el haber identificado biométricamente más de 35 millones de votantes en el año 2017, cuando en el año 2012 precisaron que había 19 millones de electores habilitados. Lo que significa que hubo una duplicidad biométrica que a la fecha no se le ha explicado al país en qué consiste, ni de dónde provenían esas duplicidades, al final esto es pasto fácil para inflar los votos del régimen”, dijo el legislador.

Calificó esta situación de muy grave porque en Venezuela hay alrededor de 30 millones de habitantes, no 35 millones. “Si de algo estamos seguros -dijo Palacios- es que la empresa Lituana, dueña de esta tecnología biométrica, no debe estar en conocimiento de que está siendo utilizada para efectos de control social y de facilitación de la corrupción de los órganos del estado, para llevar adelante un proceso de intimidación contra los ciudadanos que no comparten sus métodos dictatoriales”, apuntó el diputado del partido UNT.

Por otro lado, informó que esta misma empresa Ex–CLE S.A Argentina es a quien se le confió la adquisición de las máquinas de votación para suplir el parque tecnológico que se quemó en un incendio no investigado, lo cual a la fecha no se sabe dónde las compraron, a qué precio, bajo qué condiciones y régimen licitatorio.

“Solo se sabe que en esta operación actuó descaradamente un militar que está desde el 2004 en el CNE que se llama Carlos Quintero y que controla todo lo relacionado con el registro electoral y los procesos de totalización”, precisó Palacios