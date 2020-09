Orlando Alzuru: El 90% de las 25.000 escuelas no están en condiciones de iniciar el año escolar #16Sep

De las 25.000 escuelas que tiene el Ministerio de Educación a su cargo, el 90% no están en condiciones para iniciar el año escolar en forma presencial, ya que han permanecido abandonadas y sin mantenimiento por más de 20 años, lo que ha contribuido al deterioro de la infraestructura escolar, situación que se agrava con la pandemia, ya que son locales que carecen de agua y servicios de electricidad.

Así lo dio a conocer el presidente de la Federación Venezolana de Maestros, Orlando Alzuru, quien expone como ejemplo el caso de algunos colegios que tienen más 800 alumnos y tienen un solo baño que es utilizado por los estudiantes, por los docentes y por los trabajadores, lo que se constituye en un factor que facilita las posibilidades de contagio.

“Nuestra posición como gremio ha sido firme y sigue siendo firme, de que nuestros docentes no se incorporen a ningún tipo de clases unipresencial, porque lo primero que tenemos nosotros que salvaguardar es la vida y por supuesto ir a una escuela que no está desinfectada, que no tiene las condiciones de vivencia, eso es mentira de que habrá condiciones de bioseguridad para asegurarles a padres y representantes y alumnos que no se van a contaminar, es falso”.

Se pregunta ¿cómo vas a explicar que de aquí al 5 de octubre, cuando faltan menos de 20 días, el ejecutivo nacional va a desinfectar y a optimizar 25.000 centros escolares, los va a dotar de agua, no hay desinfectantes, no lo va a poder hacer porque no tiene las condiciones para hacerlo, advirtiendo que está poniendo en juego la vida de los docentes, de los estudiantes, cuando convoca a unas clases semipresenciales.

Advierte Alzuru que el Gobierno ya no sabe que hacer con la educación, advirtiendo que cuando convoca para el cinco de octubre, se trata de clases semipresenciales y no están asumiendo su responsabilidad. Dijo que la FVM maestros ha tenido contacto con médicos especialistas, exministros de Salud quienes les han recomendado que hay que cuidarse mucho durante los meses de agosto, septiembre, octubre y quizás noviembre, cuando los picos de la pandemia serán mucho mayores.

Imposible dar clases presenciales

“Por eso nosotros hemos mantenido y mantenemos, que clases presenciales es imposible que se puedan dar por las condiciones en que están los colegios y las clases a distancia, que es una educación más andragógica que pedagógica, siendo más para adultos, que para los niños y adolescentes, es indudable que en el país tampoco hay condiciones para eso”, afirmó.

Reveló que la Federación hizo una investigación sobre los resultados del proceso de educación a distancia, que se realizó en este período que acaba de concluir debido a la pandemia de Coronavirus, estudio que se hizo conjuntamente con la UCV, el 98% de los encuestados dicen que la educación que habían recibido los estudiantes en este lapso, era de regular a mala, solo el 2% de estas personas adquirieron los conocimientos para asumir un año inmediatamente superior.

“La educación a distancia no es para enseñar, es para aprender, donde el educador se convierte en un guía, un orientador, pero es el alumno el que tiene que hacer el mayor esfuerzo desde su casa o desde el sitio donde esté para adquirir los conocimientos que le permitan asumir el grado inmediatamente superior y que tenga calidad para la educación, y esto no se produce y lo esta diciendo una investigación, solo el 2% adquirieron los conocimientos y sin embargo, estamos promoviendo a esos alumnos sin tomar en cuenta que no están aprendiendo nada”, afirma Alzuru.

Señaló que ante los escenarios actuales, la FVM está planteando al régimen de Nicolás Maduro la creación de una plataforma digital que permita que la Internet llegue a todos los hogares para que la educación no sea excluyente, no sea para un 2% de la población y el 98% se quede fuera, afirmando que hay que superar un grave problema que no esta en manos de los maestros, como es el problema de la electricidad, ya que todo esto dependen del servicio eléctrico, de manera que llegue a todos los hogares, que los estudiantes tengan equipos de computación de última generación para que puedan tener una educación de calidad, pero lamentablemente el ministerio de Educación no ha hecho nada de esto, ratificando que no hay voluntad para hacer nada en este despacho.

Docentes perciben salarios irrisorios

Alzuru indicó que el problema salarial es otro de los temas que el gremio ha planteado al régimen de Nicolás Maduro, recordando que antes tenían una buena contratación, con aumentos semestrales, recibían 12 salarios mínimos como salario base para el educador, cuando se produjo la reconversión monetaria se pulverizaron los ahorros, del salario y los bonos, de la contratación colectiva y quedaron ganando entre Bs. 1.800 y Bs. 4.500.

“Desde ese entonces hemos comenzado a reclamar, hemos salido a la calle a protestar, hemos hecho reuniones con el ministerio de Educación, hemos introducido los documentos, explicándole a la Vicepresidencia de la República, a la ONAPRE, al mismo Nicolás Maduro, a Aristóbulo Istúriz y han hecho caso omiso, al extremo que hoy en día un docente I, gana quincenal Bs. 32.952, 62 céntimos y el docente VI, con más de 20 años en la educación, con postgrados, doctorados, lo que gana Bs. 384.651 quincenal y no tenemos ningún tipo de seguridad social”, dijo Alzuru en Fedecámaras radio.