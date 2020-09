Bolivia Suárez: No hay condiciones mínimas para iniciar el año escolar #17Sep

La diputada a la Asamblea Nacional, Bolivia Suárez, reiteró este jueves 17 de septiembre que en las instituciones educativas del país no hay condiciones para el inicio del año escolar, en referencia a los recientes anuncios del régimen de Nicolás Maduro.

“Los docentes tienen un salario de miseria, la infraestructura por el suelo, no hay los servicios básicos, el Programa de Alimentación Escolar desapareció, no hay servicio de internet y alumnos y profesores no cuentan con las herramientas necesarias como computadoras y celulares”, declaró a Elimpulso.com

“El sistema educativo está destruido desde preescolar hasta el nivel universitario”, acotó.

En este sentido, la parlamentaria calificó como “improvisado” que desde el 5 de octubre se abran las escuelas durante semanas de flexibilización como Centros de Asistencia Pedagógica, manifestando que “con cambiar el nombre no se va a resolver la catástrofe que existe en el sistema educativo”.

“El régimen está diciendo que a partir del 5 de octubre los docentes, alumnos, obreros y personal educativo asistan a las aulas sin respetar los protocolos de bioseguridad para prevenir la COVID-19, poniendo en riesgo a estas personas. En los planteles no hay agua ni jabón, tampoco termómetros para medir la temperatura, no hay computadoras,celulares. Ese llamado es demasiado improvisado”, señaló.

Por otra parte, Suárez anunció que desde la Asamblea Nacional se está estudiando la posibilidad de otorgar una ayuda a docentes, tal como sucedió con el sector salud.

“Estamos buscando la posibilidad de una ayuda humanitaria para los docentes, prácticamente están en pobreza extrema. Estamos valorando buscar una ayuda similar a la ayuda del sector salud, se está analizando. Se va a priorizar salud educación y después a otros sectores”, sentenció.

