Falta de personal pone en riesgo la atención en la UCI del Hospital Central de San Cristóbal

Dos enfermeros intensivistas por cada ocho pacientes es en promedio la asistencia que se brinda en las dos (Covid y Normal) Unidades de Cuidados Intensivos del Hospital Central de San Cristóbal, dijo Giovanny Martínez, parte del equipo de profesionales que cubren los turnos en la mañana, tarde y noche en el centro asistencial.

Martínez, junto a 20 compañeros más, denuncia que el personal actual no es suficiente para atender las dos áreas prioritarias en atención de salud y pidió soluciones para evitar la sobrecarga laboral.

“No contamos con personal y un solo enfermero no puede estar atendiendo a dos pacientes al mismo tiempo. Necesitamos personal suficiente porque el hospital se quedó sin enfermeros para cuidados intensivos. Queremos que los pacientes sean bien atendidos, prestar un servicio de calidad y no cantidad.

Dos enfermeros se encargan de la atención a los ocho pacientes en ventilación mecánica (UCI) en cada uno de los turnos y un solo enfermero está en la Unidad de Cuidados Intensivos Críticos y atiende a cinco pacientes.

“No hacemos el trabajo adecuado que requiere un paciente. Lo normal debe ser un paciente por cada enfermero para brindar la debida atención en turnos de seis horas consecutivas y el turno de la noche es de 12 horas solo para dos enfermeros”, agregó el profesional de la salud.

Preocupación

Tener una experiencia de 33 años y la misma cantidad de tiempo laborando en el hospital central de San Cristóbal, le dan la potestad a Orfelia Varela, enfermera intensivista de decir que por primera vez en toda su trayectoria se siente preocupada por su seguridad espiritual y moral al ver que cada día aumenta la cifra de pacientes positivos a la Covid 19 y la población no lo ha tomado con responsabilidad.

“Todos estamos expuestos, tenemos compañeros con Covid- 19 de reposo en sus casas y en el hospital que ha sido convertido en su totalidad, hospital para covid- 19, somos insuficientes en número para la atención a pacientes”.

Orfelia reiteró que la calidad de atención a los pacientes que llegan enfermos no se está dando como debe ser.

“Estoy en el turno de la noche en UCI de otras patologías y hay días en donde yo sola atiendo hasta a tres pacientes. Los recibo porque no tengo corazón para decirle a alguien enfermo que no se puede atender”.

Comentó que enfermeras no especialistas en cuidados intensivos están asumiendo tareas que no les corresponden.

Los directivos están sacando al personal de otros pisos y los envían a la UCI y nunca la atención al paciente será la misma en manos de una enfermera que no está especializada es esa área a ser atendido por una profesional.

El hospital tiene personal profesional valioso y con mística en el desempeño laboral pero no son especialistas intensivistas.

Hizo un llamado de atención urgente para tomar los correctivos necesarios porque el fin común que se persigue es salvar vidas y aunque los enfermeros están dispuestos a seguir trabajando con dedicación la falta de personal hace que algunas situaciones se salgan de sus manos.

Vocación

En su mayoría los enfermeros coinciden en afirmar que el trabajo que desempeñan es producto de la vocación y el amor que sienten por la profesión porque los salarios que devengan apenas y alcanzan para abastecerse de dos o tres productos de la cesta básica.

“Nosotros no vivimos del sueldo del hospital, venimos aquí porque nos gusta lo que hacemos y es por vocación. El sueldo que tenemos no alcanza ni para un kilogramo de carne. No estamos brindando la atención que estamos acostumbrados a dar”, precisó Roderick Paz, otro de los profesionales de enfermería, especialista en cuidados intensivos.

Para Roderick Paz, una de las soluciones al problema que se presenta es la inmediata contratación de más profesionales para la atención en las Unidades de Cuidados Intensivos o que solo una de ellas esté en funcionamiento.

“Son ocho pacientes en la UCI Covid, mientras un enfermero atiende al paciente de la cama uno para entubarlo o sacarlo de la emergencia que presenta, se puede complicar el paciente de la última cama ¿Quién se da cuenta de eso?, nadie porque los dos enfermeros de guardia están atendiendo al paciente de cama uno”, Lo más seguro es que uno de esos dos pacientes muera y no porque tenía que ser así, sino porque no se le prestó atención de calidad”, detalló.

Lea más en www.lanacionweb.com