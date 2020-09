Francisco Rodríguez: Deuda venezolana no se puede reestructurar mientras existan las sanciones norteamericanas

Venezuela no puede reestructurar su deuda mientras haya sanciones, aseguró el economista y exdirector de Petróleos por Venezuela, Francisco Rodríguez, al ser consultado en torno a la propuesta presentada este martes por la ministra encargada del despacho de Economía y Finanzas, Delcy Rodríguez.

Advierte que el único que puede reestructurar la deuda, es el gobierno reconocido por los Estados Unidos, que es el de Juan Gauidó, además la deuda fue emitida en base de las leyes de Nueva York, cualquier diferencia con respecto a estos contratos se tienen que dirimir frente a los tribunales de Nueva York.

“Ahora el único que puede renegociar esta deuda, el único que puede hacer un cambio a esta deuda, emitir un nuevo bono o canjaerlo por uno nuevo es el gobierno que el sea reconocido por los Estados Unidos que en este momento es el de Juan Guaidó, pero ademas, supongamos que el gobierno de Guaidó se sienta y renegocia la deuda con los acreedores, igual necesitaría licencia de Estados Unidos, sería una licencia muy particular porque en este momento, Venezuela no puede emitir deuda, cuando se renegocia deuda lo que se hace es que cambias una deuda vieja por una nueva, tu le dices a los acreedores, no te pude pagar como tenía previsto hacerlo, porque no tengo el dinero ahora, pero te ofrezco restablecer los pagos y comenzar a pagarte con un bono que vale por lo menos un 30% de su valor facial, pero el nuevo bono no estaría legalmente emitido porque está prohibido en Estados Unidos emitir deuda venezolana, pero además el fondo que tiene esos bonos venezolanos, no puede adquirir esa nueva deuda venezolana, no los puede renegociar, así que el punto es que mientras haya sanciones, no se puede reestructurar la deuda venezolana”.

Explicó el economista que la deuda venezolana se puede reestructurar, en el momento en que se levanten las sanciones, ni siquiera las sanciones petrolesas, sino las sanciones financieras que impuso el gobierno de Donal Trump en el año 2017, en Fedecámaras Radio.