Médicos Unidos de Venezuela contabiliza 171 muertos en el sector salud por COVID-19

Según las cifras que contabiliza la ONG Médicos Unidos de Venezuela son 163 los fallecidos del personal de salud por COVID-19 en todo el país, luego de los 8 decesos registrados el miércoles.

La nueva lista de víctimas, difundida por la organización, la conforman los médicos Mariaelisa Sánchez (Zulia), Omar Sánchez (Zulia), Nilson Villanueva (Carabobo), Henmarly Gallardo (Portuguesa) y Euclides López (Bolívar), así como el odontólogo Héctor Morfe (Anzoátegui) y las enfermeras Luisa Aguirre (Aragua) y Janeth Montemayor (Miranda).

Médicos Unidos Venezuela señaló que otros dos decesos están pendientes de verificación.

Médicos Unidos de Venezuela insiste que las cifras siguen aumentando por la falta de condiciones e implementos de seguridad para protegerse de la COVID-19.

Según la encuesta Crisis Venezuela 2020 del Gobierno de Guaidó el 52,84 % de los trabajadores del sector salud no cuenta con tapabocas, en cuanto a guantes el 47,06 % no tiene, al igual que no cuenta con jabón el 64,71 % y solo el 29,41 % puede utilizar gel desinfectante.

Por su parte PROVEA a través de su informe sobre la COVID-19 titulado “Informe Condiciones Medio Ambiente de Trabajo Sector Salud”, asegura que cerca del 30 % de los venezolanos fallecidos en el país de COVID-19 son del sector salud,

Además denuncia las precarias condiciones y medio ambiente de trabajo del personal sanitario son las principales causas de las muertes.

El documento señala que si se tomara la cifra de la primera semana de agosto, sobre los fallecidos por el virus (317), “un 25,23% de los fallecidos por Covid-19 en Venezuela corresponde al sector salud”, señaló el presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera.

Tomando la cifra oficial de fallecidos según el MPPS hasta el 31 de agosto (381) y la cifra que reporta la organización Médicos Unidos de personal de salud fallecidos (114), 29,9% de los fallecidos en Venezuela corresponde al personal de salud. Ante la opacidad del régimen de Nicolás Maduro para dar a conocer las cifras de personal de salud fallecidos, “es imposible obtener un porcentaje oficial”.

Este informe de PROVEA también revela que a parte de la situación de peligro que representa la COVID-19 para todo el personal de Salud, otra situación es la ausencia laboral en los centros de trabajo. Una enfermera del Periférico de Pariata en el estado La Guaira confesó que dejó de laborar, debido a que padece de diabetes y, además, su sitio de labores está muy próximo a la emergencia, comenta una nota publicada por Analítica.

“Todos los días hay full COVID-19 y las autoridades hacen lo imposible para esconder la realidad”. Otras de sus compañeras admitieron que no asisten algunos días a la semana por temor a contagiar a sus familiares. “Aunque las obliguen, sobre todo a las más jóvenes, ya se nota la falta del personal de enfermería”, agregó la afectada.