VIDEO En El Tocuyo médicos y enfermeras agradecieron a Guaidó bono “Héroes de la Salud”

Un grupo de aproximadamente 75 personas trabajadoras del sector salud salieron a las calles de El Tocuyo este miércoles a agradecer al presidente interino Juan Guaidó el aporte hecho a través del plan “Héroes de la Salud”. La manifestación pacífica tuvo la participación de dirigentes, sociedad civil y sobre todo enfermeras y médicos, quienes se movilizaron de las instalaciones del Hospital Egidio Montesinos, con el fin de enviar un agradecimiento al presidente Interino por el apoyo económico que tanto necesitan Muchos de ellos manifestaron haber recibido los 100 dólares previstos en el plan “Héroes de la Patria” ejecutado por el gobierno interino. Los manifestantes llamaron a la población a seguir insistiendo en las calles sin miedo hasta lograr un país libre. A pesar de las presuntas amenazas de despidos que recibe el personal de salud en el principal nosocomio del municipio Morán, los médicos y enfermeras siguen participando en estas convocatorias como símbolo de resistencia. Texto: Brian Vidal Video: Cortesía Lea más información en www.elimpulso.com #Regionales #ElTocuyo #HéroesdelaPatria #ManifestaciónPacífica #HospitaldeElTocuyo #EdigioMontesinos #Noticias #Información #News #ElImpulso #16Sep