Douglas Rico: Se han reportado estafas y ventas fraudulenta vehículos en las redes sociales 18Sep

View this post on Instagram

Esta dirección se encuentra desplegada con más de 1200 funcionarios en todo el país y se divide en tres divisiones en el área capital: división contra robo de vehículos, división contra hurto de vehículos y división de experticias El comisario general Jesus Ramírez nos da recomendaciones para evitar las estafas a través de páginas web 🔹️ Evita lugares desolados para el encuentro con el vendedor y recurre a sitios que estén monitoreados por cámaras de seguridad o cercanos a nuestras delegaciones y sub- delegaciones del Cicpc. 🔹️ No permitas un pago por adelantado. 🔹️ Analiza muy bien al vendedor antes de hacer cualquier contacto. 🔹️ Investiga los precios en el mercado del vehículo que deseas adquirir, si está muy minimizado es sinónimo de confianza. ¡DENUNCIA Y MANTENTE INFORMADO EN NUESTRAS REDES SOCIALES! 📌@DouglasRicoVzla 📌@Dir_VehiculosCICPC 📌@RamirezjCICPC 📞 0424 – 2790619