Juan Guaidó: El 80% de la Fuerza Armada no está con el régimen de Maduro #19Sep

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que al menos el 80% de la Fuerza Armada Nacional (FAN) no está con el régimen de Nicolás Maduro.

En una entrevista con el canal de noticias de Colombia NTN24, Guaidó reveló que en Venezuela hay capitanes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que ganan solo 10 dólares al mes y no tienen los privilegio de otros.

“Hoy un capitán de la Guardia Nacional Bolivariana gana 10 dólares al mes y no tiene acceso a los privilegios que tienen otros personajes como son aviones privados, compras en el exterior y protección a sus familiares. Me atrevo a decir que el 80% de la Fuerza Armada no está con el régimen de Nicolás Maduro“, manifestó.

El presidente de la Asamblea Nacional admitió que muchos venezolanos actualmente se encuentran frustrados por no haber logrado la transición democrática en Venezuela, pero aseguró que pronto despojará al régimen del poder.

“Comparto el sentimiento de frustración, de no haber logrado la diferencia, pero no podemos confundir la frustración con rendirnos. Aquí nadie se ha rendido. Estamos firmes. Estamos viendo qué elemento adicional hace falta para lograr la transición, para despojar a unos criminales que usurpan el poder”, aseveró Guaidó.

