Hay que ganar Bs. 127.547 por hora para comer todo el mes

En Venezuela hay que percibir más de 200 salarios mínimo de 400.000 bolívares para cubrir la canasta de alimentos, que en agosto de 2020 se ubicó en 91,83 millones de bolívares, de acuerdo con el Cendas

El precio de la canasta alimentaria familiar de agosto de 2020 se ubicó en 91,83 millones de bolívares, aumentando 17,86 millones (24%) con respecto al mes de julio de 2020, y 1.607,5% entre agosto de 2019 y agosto de 2020, informó este lunes 21 de septiembre el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).

Se requiere el equivalente a 229,58 salarios mínimos (Bs. 400.000) para poder adquirir la canasta alimentaria, referida a una familia de cinco miembros. Diariamente se necesitan 3,06 millones de bolívares o nueve dólares, mientras el salario mínimo es de 1,17 dólares mensuales.

Por hora un venezolano necesita devengar 127.547 bolívares para comer todo el mes.

El Cendas reporta que todos los rubros de la canasta alimentaria aumentaron de precio: raíces, tubérculos y otros, 57,6%; carnes y sus preparados, 30,1%; frutas y hortalizas, 28,3%; grasas y aceites, 28,3%; granos, 25,4%; azúcar y sal, 23,6%; cereales y productos derivados, 22,7%; pescados y mariscos, 16,6%; salsa y mayonesa, 14,6%; leche, quesos y huevos, 14,1%; y café, 9,6%.

En noviembre de 2020 Venezuela cumplirá tres años en una severa crisis hiperinflacionaria que ha generado un proceso de dolarización informal de la economía debido a la pulverización del valor del bolívar.

Precios se estabilizan en los llanos

Las dificultades para sacar los alimentos de los estados llaneros han estabilizado los precios en mercados de estas entidades y encarecido los productos en los grandes centros de consumo.

Este lunes 21 de septiembre, el Observatorio de la Canasta Alimentaria -una iniciativa de Primero Justicia que monitorea los precios de ocho rubros esenciales en todos los estados de Venezuela- informó que Barinas es el estado con la canasta alimentaria más económica de las 21 cestas que calculan en todo el país.

En Barinas se requieren 4,037 millones de bolívares o 10,61 dólares -a un tipo de cambio promedio de 380.546 bolívares por dólar- para adquirir un kilo de carne, de pollo, de queso blanco, de arroz, de harina de maíz precocida, un kilo de pasta, un litro de aceite y un cartón de 30 huevos.

La diputada Sandra Flores-Garzón, encargada de calcular el costo de la canasta en Barinas, explica que la falta de combustible ha conllevado a que no haya posibilidad para distribuir los productos perecederos a los grandes centros de consumo del país, entre ellos carne, pollo, leche y queso. «El sector cárnico ha estado en huelga durante estos días, se ha declarado prácticamente en quiebra por no tener gasolina y estar obligado a vender el producto a precios prácticamente de costo».

«Igual ocurre con el queso y el pollo, cuyos precios se han mantenido estables. Comprar gasolina en el mercado negro a cinco dólares el litro conllevaría a incrementar desmesuradamente los precios, y si en este momento la gente no está consumiendo carne como antes porque no tiene capacidad de compra, no tendría sentido incrementar los precios».

En este sentido, el dirigente Miguel Peña, coordinador de organización de PJ en Barquisimeto, estado Lara, señala también que en Barinas los productores prácticamente están vendiendo el queso a precio de costo porque no hay gasolina para distribuirlo.

«Antes de que el queso se dañe, y ocurre con otros productos, prefieren dejarlos a precio de costo para que no se pierda la mercancía. Esto no quiere decir que exista estabilidad económica, de precios, y que haya una regularidad de producción, sino porque no existen medios de distribución, se cortan las cadena de distribución, y por ende los precios se detienen. No existe manera de poder llevar los alimentos a los anaqueles».

Yaracuy es la entidad con la canasta alimentaria más alta, con un costo de 6,61 millones de bolívares o 17,38 dólares; seguido de Distrito Capital, con un costo de 6,58 millones de bolívares o 17,30 dólares; Bolívar y Falcón, ambos con un monto de 6,41 millones de bolívares equivalentes a 16,85 dólares; y en el quinto lugar, Vargas, con una canasta de 6,37 millones de bolívares o 16,75 dólares.

En la semana que fue del lunes 14 al domingo 20 de septiembre, esta canasta sencilla de ocho rubros aumentó en promedio 2,86%, mientras que el tipo de cambio varió 3,19%.

El diputado José Guerra, coordinador del Observatorio de la canasta alimentaria de PJ, reitera que este estudio ha demostrado que los precios en Venezuela están cada vez más dolarizados. «Hay una correlación entre el aumento del precio del dólar y el aumento del costo de la canasta. Esto lo que nos dice es que lo único que no está dolarizado en Venezuela es el salario. Estos ocho alimentos, que son tan diversos, siempre están correlacionados con la devaluación», agrega el también economista.

