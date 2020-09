La UCLA arriba a su 58 aniversario en medio de una dramática situación #22Sep

En una situación dramática se encuentra la casa de estudios que ha sido referencia en el centroccidente de Venezuela, en vista de las graves condiciones presupuestarias y estructurales en las que ha caído producto de las políticas del Estado venezolano. Esta consideración la hizo Deborah Velásquez de Valecillos, Presidenta de la Asociación de Profesores UCLA, al ser consultada por Elimpulso.com en torno al aniversario número 58 al que arriba hoy 22 de septiembre la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado.

Velásquez de Valecillos, consideró que al hablar de casas de estudio que forman y modelan a los profesionales que van a asumir responsabilidades en diferentes sectores públicos y privados del país, la UCLA actualmente está reprobada, debido a los golpes que ha recibido y el arrinconamiento del que es víctima por no asignarle el presupuesto correspondiente tanto para su mantenimiento, mejoras, dotación, reposición de equipos, investigación y extensión, como para el pago de nóminas, sin mencionar los asaltos que ha sufrido por parte de la delincuencia.

“Uno trata de analizar la situación y no la entiende porque si la UCLA en este caso es la que brinda las luces del conocimiento por esa noble misión que se cumple dentro y fuera del aula, por qué no se atiende como debe ser, dándoles el presupuesto que les corresponde, no uno que solo alcance para pagar nómina y providencias estudiantiles”, cuestionó Deborah Velásquez, quien además es miembro de la Federación de asociaciones de de profesores universitarios (FAPUV).

Ante esta preocupante situación que se evidencia estructuralmente al pasar frente al Rectorado de esta renombrada alma mater, ubicado en la calle 8 con carrera 19 de Barquisimeto, Velásquez considera que el Estado debe revisar cuál es la política dirigida al sector educación, por cuanto asegura que si no hay inversión en el sector educativo, es imposible que se genere una transformación y progreso en un país.

“La Educación es la herramienta para los cambios necesarios en cualquier país”. Deborah Velásquez de Valecillos.

Imposibilitados para dar clases en pandemia

Reiteró la entrevistada que en este momento de crisis combinado con pandemia por la COVID-19 es imposible retomar las clases en la UCLA, por cuanto no hay capacidad tecnológica ni estructural para impartir clases vía internet y menos de forma presencial.

“No hemos sido dotados de la cesta tecnológica que se ha facilitado en otros países para garantizar la educación a distancia, además de que los permanentes cortes eléctricos impiden la fluidez necesaria para ese proceso y también se carece de la conectividad pertinente”, dijo Velásquez, quien también es Integrante de la coalición intersectorial de trabajadores del Estado Lara.

Pensar en un retorno a clases de forma presencial, aunque no se ha planteado dadas las condiciones de la pandemia por la COVID-19, genera una respuesta negativa, debido a que en los decanatos de la UCLA falta el agua que es el vital recurso para la mantener las medidas de seguridad por el virus, sin mencionar la carencia de seguridad social para los profesores y sus salarios pírricos que alcanzan los 2 dólares al mes para un docente de dedicación exclusiva, comentó.

“Se habla mucho de la constitución, y quienes la incumplen son precisamente los responsables de la educación. Los educadores no podemos quedarnos de rodillas viendo cómo se desmorona la universidad y como atropellan los derechos a los trabajadores. No podemos seguir subsidiando una responsabilidad del Estado”, sostuvo Velásquez, al recordar que no solo los profesores son víctima de la crisis, sino también numerosos estudiantes quienes han tenido que renunciar a su formación y castrar su sueño de formación profesional.