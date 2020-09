Lelimar Narváez: Actores políticos no están sintonizados con las necesidades de los ciudadanos #22Sep

A juicio de la politóloga Lelimar Narváez, instar a la población a participar en las cuestionadas elecciones parlamentarias para “no dejar espacios vacíos” es una “oferta política” que no brinda soluciones a las necesidades de la población.

“A mi me parece que seguir manipulando a la gente con el tema de los espacios vacíos es el discurso mas mediocre y esperanzador sin fines más inmediatos que no sea el que usted vote, es una oferta política más que no va a responder a la satisfacción de ninguna necesidad real, porque cuando usted vote por un diputado no va a conseguir respuestas en función de sus necesidades más puntuales”, declaró a Elimpulso.com

“Hay que entender que los diputados solo tienen a cargo la legislación venezolana pero no tienen competencia a nivel de servicios públicos”, acotó.

Por otra parte, la especialista señala que el sistema democrático venezolano actual “no garantiza una participación limpia y con representatividad justa”.

“Soy de las que considero que no deberíamos ni siquiera convocar a elecciones porque el sistema democrático no goza de credibilidad para garantizar que el proceso sea limpio, justo y representativo. Se trata de darle al ciudadano la posibilidad de elegir en lugar de votar”, manifiesta.

Sobre las recientes declaraciones de Nicolás Maduro quien aseguró que quienes no participen en los comicios “se volverán polvo cósmico”, la politóloga respondió: Se refiere a que seremos ignorados, pretenderá entonces que todo aquel que no participe no existe en el país, la pregunta sería ¿cuándo hemos existido como ciudadanos reales para que el gobierno tome en cuenta a la sociedad?.

Por último, la también docente universitaria afirma que de aumentar la cifra de abstención, el régimen de Maduro “estaría mucho mas cuestionado”.