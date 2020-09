VIDEO ¡Están cansados! Habitantes de El Tocuyo salieron a protestar en las calles por las fallas en los servicios #22Sep

View this post on Instagram

Los venezolanos están cansados de tanta desidia, problemas y fallas que se presentan en el país. El reflejo de ello, fue la protesta cívica y pacífica que realizaron alrededor de 70 personas en El Tocuyo, municipio Morán del estado Lara, para exigir mejores condiciones de vida. Específicamente en la avenida Fraternidad y Lisandro Alvarado de El Tocuyo, fue el lugar de encuentro de estas personas, quienes elevaron sus pancartas con consignas de protesta y sus banderas de Venezuela, como símbolo de unión y fortaleza. Testimonios de cansancio, frustración y molestia. Esto expresaban los presentes, quienes aseguraron que ya no pueden seguir viviendo de esta manera. Fallas en el servicio de agua, gas doméstico y los cortes eléctricos prolongados y constantes, son algunos de los problemas que impulsaron a estas personas a salir de sus hogares para decir "basta". Con una bocina, los manifestantes hacían el llamado a más personas para que no se quedaran de brazos cruzados en sus casas y salieran de sus hogares a hacer presión de calle, ante tanto descontento y necesidad que padecen. Cabe destacar que todos los presentes portaron sus tapabocas como método de protección ante la COVID-19. Texto: José Enrique Arévalo Video: Cortesía Lea más detalles en www.elimpulso.com