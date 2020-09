Abogados de Lara piden reinicio de actividades judiciales #23Sep

Este miércoles 23 de septiembre, un grupo de abogados del estado Lara acudió al Edificio Nacional para presentar un documento ante el Circuito Judicial, en el que piden el reinicio de actividades en los tribunales de la entidad.

Alexis Ramos, profesional del derecho, declaró a Elimpulso.com que el Frente Nacional de Abogados de Venezuela comprende la emergencia sanitaria por la llegada de la COVID-19 al país, pero manifiesta que el sistema judicial “no se puede paralizar”.

“Entendemos la situación de la pandemia, pero también entendemos con los tribunales y la administración de justicia no se tienen que paralizar. Hemos visto que los tribunales de todas las ramas del derecho han venido cesando sus funciones, son algunas áreas que han venido funcionando pero creemos oportuno que apegados a la Constitución la juez rectora o presidente del circuito abra un canal para que no se sigan violentando los derechos humanos, no solamente de los privados de libertad sino también de los abogados y sus clientes”, indicó.

“No podemos menospreciar los planes de abordaje en el área penal para audiencias preliminares, pero esto no incluye a las personas que están en fase de juicio y necesitan el inicio de los mismos”, acotó.

En este sentido, Ramos pidió a los representantes del Poder Judicial en Lara buscar alternativas para que los abogados puedan ejercer sus actividades laborales.

“Ya basta de atropellos contra el gremio, se deben buscar alternativas para apaciguar el congestionamiento que hoy tienen los tribunales, queremos que nos reciban el documento y den las respuestas necesarias y pertinentes”, indicó.

“La justicia no puede estar ciega ni dormida”, sentenció.