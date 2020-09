VIDEO Misión de la ONU ratificó crímenes de lesa humanidad y recomendó poner fin a violación de DDHH en Venezuela #23Sep

La Misión de Verificación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) reafirmó este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos las denuncias que presentaron en su último informe sobre los crímenes de Lesa Humanidad que se vinculan al régimen de Nicolás Maduro y su gabinete.

La jefa de la Misión de verificación de la ONU, Marta Valiñas, se pronunció a través de un video que ha circulado en redes sociales, en el que expresa que el análisis completo y municioso de los 223 casos investigados, 48 de los cuales tienen mayor detalle, complementado por una análisis legal, los llevó a tener motivos razonables para creer que las violaciones de los DDHH cometidas por el régimen de Maduro, fueron cometidas como parte de una línea de conducta generalizada y sistemática.

Agregó que dichas violaciones fueron cometidas de conformidad con políticas de Estado y por esa razón constituyen crímenes de lesa humanidad.

Valiñas también expresa la recomendación que hace la Misión de la ONU para que las autoridades venezolanas pongan fin a las violaciones de Derechos Humanos que han documentado.

“Que investiguen y aseguren la rendición de cuentas de los responsables de dichas violaciones y que garanticen la justicia para las víctimas, incluyendo la reparación de daños, su protección y acceso a la asistencia que necesitan”, expresa Valiñas.

También indicó que en su informe se ofrecen recomendaciones detalladas de medidas que consideran que Estado venezolano debe implemnetar en ese sentido.

“Una de esas recomendaciones es que el Estado venezolano coopere con la oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos, así como con cualquier otro órgano establecido por este consejo”, dijo la jefa de la Misión de la ONU.

El organismo denunció también que no pudieron hacer visita in situ en Venezuela porqueel régimen de Maduro no lo permitió. Ampliaron que trataron de comunicarse en 6 oportunidades con representantes de la administración de Maduro, pero todas fueron ignoradas.

Agregaron que enviaron una copia de las conclusiones del informe pero, tampoco hubo respuesta.

