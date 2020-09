OPINIÓN Reflexión en positivo: No queremos confundidos, ni confundidores #24Sep

La pura realidad que cada día estamos más confundidos que nunca o sea que la confusión cada día se agrava más, lo acaba de ratificar el Padre Virtuoso en unas declaraciones a los medios. Hace muy pocos este notable interlocutor de mente muy clara y poco equivocarse, despejo dudas o confesiones a los que no estamos muy claros ni tenemos profundo conocimiento del meollo o la circunstancia de primera voz o de los autores que se sienten o se dan lujo de nombrarse soldados de la Patria. El problema que no es problema si es que hay voluntad y deseos de ser partícipe de la solución es Ejerciendo un liderazgo desprendido de todo interés que solo prive nuestra dolida patria y quieres más personas como José Virtuoso y tantas más con sobrado talento, que no hay dudas que están siempre de la parte sana, buena y noble que la de todos; nos ayude salir de este marasmos; cargada de incertidumbre que no nos deja ni pensar ni realizar nuestras ideas y sueños por realizar que en el fondo lo que deseamos la gente de trabajo, productivos y honesta es que se le devuelva la ilusión y que también no se pierda el deseo de vivir, producir y compartir.

Debemos hacer esfuerzo todos y con inclusión para dejar de estar confundidos o sea que para menos problemas en la vida hay que andar como un buen fotógrafo y su cámara captando los buenos momentos para resaltarlos, y compartir como un reflejo de que no todo está perdido y que las horas de la verdad verdaderas se empodere; “La vida en busca del bienestar, para todos”. El progreso como tomado de enseñanza, por medio del trabajo honesto y la educación como prioridad. Pensar en nacer de nuevo aun siendo adulto y dejar de ser un prognato o un taimado que es la forma que andan, en los picotes del mundo remoquete, que por culpa de un pequeño grupo chispeado; Toda ciudadanía por su puesto bastante en nuestra patria y de buena e intachable conducta que no se merece ser igualado a tantos fanáticos que contribuyen a tender la carpa al gorilismo revanchista.

Todos estamos consiente que el amor solo se puede intercambiar por amor y la confianza por confianza, triste y lamentablemente eso es nuestra mayor carencia en este momento, nuestro país perdió todo esto en un abrir y cerrar de ojo. Creo que en ninguna parte del mundo solo se hable de las puras partes negativa hasta las que la gente cree que son aliados. Nos ven con recelos; no se inspira ni amor, ni esperanza y mucho menos respeto o admiración y es obligación de todos que esto sea recuperado y así vivir en una patria donde no exista la confusión, ni la incertidumbre que nos ha hecho retroceder siglos. Imitar a Ben Jhonson, quien nos dijo que los grandes trabajos no se han hecho por la fuerzas si no por la perseverancia.

Invitémonos unidos hacer luz y rutas con una pasión indiscutible, convencido de que unidos y libres de confusión, si podemos encontrar la salida a donde todos podamos ejecutar nuestros proyectos y realizar nuestras ideas sin trabas y seguir el concejo de FRAY DE LEON de que estar en paz consigo mismo es el medio más seguro, contrario a estar en paz con los demás; y la gratitud aleja la ansiedad y es agradecimiento como forma de vivir en paz. Frenar la avaricia, pensar y cuidar lo que se tiene y no en lo que te falta.

José Gerardo Mendoza Durán

[email protected]