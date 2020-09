VIDEOS ¡Más protestas! Habitantes de El Tocuyo marcharon contra el régimen y el abuso de poder #24Sep

View this post on Instagram

Más protestas contra el régimen de Nicolás Maduro se siguen registrando en la región centroccidental del país. En esta ocasión, habitantes de El Tocuyo en el estado Lara salieron a las calles para manifestar su descontento contra Gisela Rodríguez, funcionaria chavista que ocupa el despacho de la Alcaldía en la mencionada población. Afirman los protestantes que, a parte de la terrible crisis en los servicios públicos, la hambruna y las precarias condiciones laborales y salariales, también están cansados del “abuso de poder y los amedrentamientos” por parte de Gisela Rodríguez. Sin embargo, para los tocuyanos, las amenazas no han sido obstáculo para salir a las calles a exigir sus derechos. Con gritos, pitos y pancartas, expresaron su descontento y pidieron al colectivo “unirse a la lucha hasta lograr la libertad de Venezuela”. Reportan los manifestantes que la convocatoria de este jueves provocó que las autoridades regionales desplegaran efectivos antimotines de la Guardia Nacional Bolivariana. Texto: Luis Miguel Rodríguez Videos: Cortesía Lea más detalles en www.elimpulso.com #Regionales #ElTocuyo #Protestas #Lucha #Régimen #Coronavirus #COVID-19 #Pandemia #Barquisimeto #Lara #Venezuela #Información #News #Noticias #ElImpulso #24Sep