AvanceIMP ¡Inhumano! 43 días en espera por gasolina y sin esperanza de surtir próximamente #25Sep

View this post on Instagram

#AvanceIMP Al menos 250 personas están desde hace 43 días en la cola de la estación de servicio ubicada en la carrera 19 con calle 12 de Barquisimeto esperando por una gandola para llenar sus vehículos con gasolina. Por ello cerraron parcialmente este viernes la carrera 19 con calle 12 en protesta por la situación. Afirmaron a Elimpulso.com que no llega gasolina a esta bomba desde hace 22 días, pese a que la Gobernación de Lara indicó que el despacho sería de forma interdiaria. La espera de los usuarios ha sido mayor porque quedaron rezagados desde aquella ocasión. Informaron además que los responsables de esta estación ya han pagado 12 cisternas de combustible y aún así no ha recibido despacho. Personas con discapacidad, niños y septuagenariod forman parte de la lista de espera para surtir gasolina. Esta situación se presenta en la mayoría de surtidores de combustible en todo el estado Lara, dada la severa crisis de combustible que azota al país. Reporte: Katherine Nieto Lea más información en www.elimpulso.com #Regionales #SinGasolina #ProtestasPorGasolina #CierredeVías #43DíasEnCola #Inhumano #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #25Sep