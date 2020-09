Fuertes protestas se registran este sábado en Chivacoa #26Sep

View this post on Instagram

Luego que funcionarios de cuerpos de seguridad dispersaran las manifestaciones en Chivacoa, estado Yaracuy, los manifestantes se mantienen en las calles a pesar de la represión. Esta situación generó enfrentamientos, los protestantes prendieron fuego en los alrededores de la sede municipal y lanzaron decenas de piedras a la fachada de vidrio, causando daños materiales considerables, según información reseñada por Yaracuy Al Día. Texto: Enrique Suárez Video: Yaracuy Al Día Lea más detalles en www.elimpulso.com #Chivacoa #Yaracuy #Protestas #Venezuela #Información #News #Noticias #ElImpulso #26Sep