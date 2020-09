VIDEO Reportan represión contra manifestantes en San Felipe #26Sep

View this post on Instagram

Desde tempranas horas de la mañana de este sábado 26 de septiembre, sociedad civil se concentra en las calles de San Felipe, estado Yaracuy, en protesta por las fallas de los servicios públicos y la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país. Funcionarios de la GNB intentan dispersar la concentración, argumentando que están prohibidas las manifestaciones públicas por la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, los ciudadanos intenta dialogar con los funcionarios manifestando que la crisis generalizada también los afecta a ellos. "Nosotros también somos pueblo, tenemos derechos. ¿A ustedes les llega agua, tienen luz?", fueron las palabras de una de las personas presentes en el lugar. Texto: Enrique Suárez Videos: Luis Miguel Rodríguez Lea más detalles en www.elimpulso.com #Protesta #SanFelipe #Yaracuy #Venezuela #Información #News #Noticias #ElImpulso #26Sep