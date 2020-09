Fotos Protestan en Nueva Esparta por escasez de gasolina y deterioro en los servicios públicos #28Sep

View this post on Instagram

¡NUEVA ESPARTA DE MIS AMORES! La manifiesta ineptitud, incapacidad e indolencia con que los representantes del régimen han asumido el manejo de los servicios públicos, como el agua, la electricidad, el gas y en especial la gasolina, no la aguanta nadie y es la principal razón de las protestas en la región. Nueva Esparta se levanta para luchar por las justas demandas de su población. La Constitución Nacional en su Artículo 68 nos indica el camino: *"Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público."* A nuestro pueblo le digo que su derecho a la protesta está respaldado por la constitución pero la ejecutoria de este régimen impone cuidarse para que la protesta sea pacífica y constitucional y no dar pie a que nos atropellen y vulneren sagrados derechos como la libertad. Los venezolanos y neoespartanos exigimos al régimen que se vayan de una vez. Mal puede alguien solucionar un problema, cuando él, es la causa del mismo. No podemos esperar más, váyanse, para que nosotros los demócratas recuperemos al país de este desastre continuado, que desde hace 22 años de desgobierno de Chavez-Maduro, nos ha llevado a la ruina, la miseria y la pobreza. Si aún les queda alguna fibra de sentido común faciliten un gobierno de transición para que los venezolanos, en democracia, recuperemos al país. #NuevaEspartaSeLevanta #NuevaEspartaNosUne