Biagio Pilieri: Yaracuy y Venezuela quieren, y no lo duden, lograremos la libertad #1Oct

Biagio Pilieri, diputado a la Asamblea Nacional, participó en la sesión virtual del parlamento que se realizó este jueves 1ero de octubre, y enfatizó que las protestas de calle son el reflejo del descontento de la población con el régimen de Maduro.

Precisó que los delitos de lesa humanidad por parte del régimen de Maduro, que fueron establecidos en el informe de la ONU, “se ratifica con lo sucedido en los últimos días en Yaracuy“.

“Los yaracuyanos no estamos en la calle por gusto, protestamos porque no tenemos gas, porque ya no soportamos los continuos y prolongados apagones, porque no se consigue gasolina“, comentó.

De esta manera, respaldó las protestas de calle que se han realizado en los últimos días en distintas zonas del territorio nacional, como mecanismo para lograr el cese de la usurpación del régimen de Maduro.

“Yaracuy y Venezuela quieren, y no lo duden, lograremos la libertad“, aseveró.