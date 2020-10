Guaidó: Maduro debería hacer como el Alcalde de Yaracuy, agarrar sus cosas e irse #1Oct

Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, participó en la Sesión de la Asamblea Nacional que se realizó virtualmente este jueves 1ero de octubre.

Desde allí, aseveró que “sobrevivir a la dictadura es un trabajo a tiempo completo” que tienen todos los venezolanos. Pese a ello, instó a la población a no agradecer por lo poco que el régimen les entrega.

El mandatario venezolano aseveró que el proceso electoral que fue convocado por el régimen de Maduro es ilegal y sin fundamentos. También, recordó que Maduro es buscado por la justicia de Estados Unidos por su vinculación al narcotráfico: “Hoy tiene $15 millones de recompensa, sus testaferros que se creían intocables hoy están presos“.

Guaidó indicó que los venezolanos no se rendirán, aseguró que seguirán luchando por el deseo de vivir en un país libre. De hecho, comentó que “Maduro debería hacer como el Alcalde de Yaracuy, agarrar sus cosas e irse“.

Por otra parte, mencionó que los docentes venezolanos necesitan del apoyo de toda la población para poder concretar sus intenciones de tener un ingreso económico óptimo y mejores condiciones de trabajo.

“Vamos acompañar a nuestros docentes en su lucha, por nuestros docentes, por nuestros niños que hoy no tienen Internet, no tienen educación de calidad, pero que peor aún no tienen comida“, mencionó.