Son titulares domingo #4Oct

AN invitó a todos los venezolanos a respaldar protesta de educadores el próximo lunes

Guaidó condenó a Maduro por usar venezolanos como conejillos de Indias para la vacuna rusa

Ante la llegada al país de 2.000 vacunas rusas, la ONG Médicos Unidos de Venezuela advirtió que este fármaco “no es confiable” y “no cumple los estándares éticos para su aplicación”.

Bombeo desde la refinería El Palito hacia Mamporal y Yagua está paralizado

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó que continuarán sin prestar servicio a los usuarios en sus oficinas como medida para prevenir la propagación del coronavirus.

Vente Venezuela rechaza consulta de Guaidó y exige acción, “no más preguntas”

Guanipa denuncia desde Barinas el colapso del Sistema Eléctrico: «La dictadura y su corrupción acabó con todo»

Sufren infecciones respiratorias: Más de 545 familias en Táchira están afectadas por humo de crematorio

Frontera en emergencia: Parálisis económica destruyó aparato productivo de Ureña

Inameh pronostica fuertes precipitaciones en gran parte del país

Se espera que sea muy intenso: El Cordonazo de San Francisco anuncia el fin de la época lluviosa

Al menos 35 militares presos políticos presentan serias complicaciones de salud como hipertensión, diabetes e incluso cáncer y no son atendidos por los organismos correspondientes, según advirtió la ONG Justicia Venezolana.

Los periodistas venezolanos Sebastiana Barraez y Javier Ignacio Mayorca denunciaron ante la Asamblea Nacional la pérdida de soberanía y violaciones de DD.HH en los venezolanos que residen en la frontera por Apure.

Nicmer Evans: El final del régimen de Maduro, del Chavimadurismo es inevitable

Yaracuyanos se unieron en oración por la Libertad de Venezuela y los presos políticos

Según El Centro de Comunicación Nacional: Venezuela registró más de 230 protestas en menos de una semana, Los principales focos de manifestaciones estuvieron en Nueva Esparta, 44; Sucre, 30; Anzoátegui, 26; y Lara, 25.

INAC sigue dando largas al reinicio de las operaciones aéreas

Biagio Pilieri: No nos pueden llamar abstencionistas a quienes no participaremos el 6 de diciembre porque esas elecciones no existen

Ministro Piñate: Ley Antibloqueo permitirá blindar los motores productivos de la nación, no es para privatizar

Fuentes ligadas a PDVSA aseguran que el combustible que traen los buques, será mezclado con el obtenido de la producción en El Palito y el Centro de Refinación Paraguaná, ya que la gasolina iraní no llega a 90 octanos.

Aerolíneas comenzarán mesas de trabajo con el Inac para definir reinicio de operaciones

La Federación Venezolana de Maestros ratifica su posición: No hay condiciones para el regreso a clases. Mañana van al paro.

El régimen de Maduro anuncia que a partir del 5 de Octubre iniciarán una “consulta nacional”.

Academia de Ciencias Políticas y Sociales rechazó llamado a elecciones: “Carece de toda legitimidad”

Gobernadora Margaud Godoy, de Cojedes dio positivo por coronavirus

Aseguran que Pedro Sánchez reconocerá al embajador de Maduro en España

El Gobierno español ha acogido “con preocupación” la decisión de Nicolás Maduro de mantener las elecciones legislativas de Venezuela para el próximo 6 de diciembre, desoyendo así las recomendaciones de la Unión Europea de retrasarlas unos meses como condición para enviar observadores a los comicios.

La versión preliminar de la Ley Antibloqueo, abre la puerta a una mayor inversión privada en la economía del país, lo que podría deshacer décadas de intervención estatal.

Contenidos “peligrosos y riesgosos”: La denuncia del PCV sobre la “ley antibloqueo” de Maduro

1.El texto de la ley describe al Ejecutivo como quien tiene el poder de modificar la propiedad o administración de empresas públicas y empresas mixtas. Eso podría permitir una mayor inversión privada o extranjera en la petrolera estatal Petróleos de Venezuela y el sector petrolero del país en general.

2.”Esto podría abrir la puerta para que el Estado entregue la administración de Pdvsa e incluso la propiedad de las refinerías a Irán, por ejemplo”, dijo el legislador Ángel Alvarado, miembro del comité de finanzas de la Asamblea Nacional.

3.La ley también abre la posibilidad de devolver a decenas de empresas expropiadas, desde fabricantes de jabón hasta productores de aceite de cocina, a sus dueños anteriores después de que la mayoría cayera en la ruina desde que el Gobierno se hizo cargo de ellas.

Pacientes renales protestaron por falta de electricidad en Unidad de Diálisis en Acarigua

Guaidó en la instalación de los comandos por la libertad: “Todas las luchas debemos convertirlas en una sola”. Instaló los comandos durante el encuentro regional e incentivó a salir a las calles el lunes para apoyar al gremio de profesores

El Banco Mundial dice que cuando una persona tiene ingresos inferiores a 1,90 dólares al día está en pobreza crítica, en Venezuela eso no tiene ningún parámetro con un ingreso menor a un dólar al mes

Antonio Ledezma, a Donald Trump: “Recupérese pronto, Venezuela lo necesita saludable. Usted es fundamental para empujar cuanto antes la aplicación del concepto de responsabilidad de proteger (R2P), o sea, la Intervención Humanitaria para salvar a un país y auxiliar a un pueblo en catástrofe”.

Movistar lidera el mercado de telefonía móvil con 62,68% de las líneas, seguido de Digitel con 26,64% y finalmente Movilnet con 10,68%. Eso implica que la estatal tiene ahora 1.843.556 líneas activas.

Vargas: 72 horas sin luz tienen zonas de Maiquetía, Urimare y Carlos Soublette .

289 pasajeros salieron de Venezuela a España en vuelo de repatriación

Pese al “indulto” presidencial, el régimen de Nicolás Maduro impidió a Roberto Marrero viajar a España y lo bajaron del avión.

Entre apagones, volvieron a prender las luces navideñas del río Guaire en Caracas. toda una burla..

Venezuela: Nuevos Casos: 826 / fallecidos: 6. Total de Casos: 77.646 / Total Fallecidos: 649

COVID-19 Contagiados: 35.163.497 Activos: 8.022.999 Muertos: 1.038.315 Recuperados: 25.934303

Violencia en Colombia: la ONU verificó 42 masacres en lo que va de año

Protestas en Chile en medio la pandemia dejó al menos 9 detenidos

Farc se atribuyó el asesinato del excandidato presidencial colombiano Gómez Hurtado

Jefe de campaña de Donald Trump da positivo por coronavirus

La Casa Blanca difundió fotos de Donald Trump trabajando desde el hospital Walter Reed

Trump endureció reglas para impedir que miembros del Partido Comunista emigren a EEUU

Trump empezó su tratamiento con remdesivir para combatir el coronavirus

Francia informa de un nuevo récord de 16.972 positivos por coronavirus en 24 horas

Más de seis mil nuevos casos de coronavirus fueron registrados en Colombia

Los peores meses del coronavirus todavía están por llegar, dice Merkel

López Obrador cree que nueva caravana migrante busca influir en comicios EEUU

Doctor de Trump: No tiene fiebre, no necesita oxígeno, está recibiendo atención multidisciplinaria

Irán advirtió hoy de que no tolerará ninguna agresión contra su territorio, en el que han caído varios misiles lanzados por Armenia y Azerbaiyán

Pompeo anuncia que ha dado negativo y afirma que Gobierno de EEUU es estable

Protestas en diversas ciudades catalanas en recuerdo de las movilizaciones de 2017

Piedad Córdoba se salvó por poco ¡Le dispararon a su carro en Bogotá!

Diputados de la AN en el exilio se reunieron con Pablo Casado, líder del PP

Dos muertos y 16 desaparecidos por las inundaciones en el norte de Italia

Ataque con vehículo-bomba en Afganistán deja 15 muertos y 42 heridos

Japón ordena que primera dosis de vacuna contra el coronavirus se administre gratis en el país

La recién formada tormenta tropical Gamma se enfila a tocar tierra el sábado en la península de Yucatán, llevando lluvias torrenciales a una gran parte del sur de México

Ricky Martin formará parte de la película “Jingle Jangle: A Christmas Journey”

Murió el ex menudo Anthony Galindo. Venezolano de 41 años de edad, hace una semana había intentado quitarse la vida.

Revolución de las redes sociales: Facebook se integra con Instagram

Falleció Gibson integrante del Salón de la Fama y ex lanzador de Cardenales

Tomás Rincón renovó contrato con el Torino FC

Deyna Castellanos debuta con su Atlético de Madrid en LaLiga Iberdrola

Hubo 99 grandeligas venezolanos en esta temporada de la #MLB. De ellos, 97 vieron acción y 17 fueron debutantes.

