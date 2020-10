OPINIÓN Dos años sin agua las calles Catuca y El Jobo de Carora #5Oct

Nos informa el profesor Luis Eduardo Cortés Riera, Cronista Oficial de Carora y habitante del sector Santa Rita Norte de esta ciudad, que el servicio de agua, tan abundante en el pasado allí, se ha visto interrumpido desde hace largos y angustiosos 24 meses. Hace 12 años el agua llegaba a raudales a mi sector, ubicado al final de la calle Catuca, esquina Las Veras dice el Cronista, pero paulatinamente el vital líquido se fue ausentando hasta que en marzo del año 2018 se marchó definitivamente.

En un principio el llavero de Hidrolara hacía una maniobra en una llave ubicada en la concesionaria Toyosol y el agua fluía de inmediato. Ahora no lo hace en ninguna oportunidad. Todo este drama comenzó con el gran apagón nacional del año 2018. Mis visitas a las oficinas de Hidrolara eran frecuentes, interrumpidas hasta que un día una atenta funcionaria me dijo que el problema del agua en Santa Rita Norte no era un asunto técnico sino legal, y que, en consecuencia, debía quejarme ante la Defensoría Pública.

No solo la calle Catuca se ve afectada, agrega el Historiador de Carora y colaborador del diario El Impulso, sino que debemos agregar las calles El Jobo, Semeruco, Las Guamas, Hugo Chávez y Las Veras de Santa Rita Norte. Son habitantes humildes los que allí viven, que no pueden comprar agua de camiones cisterna, pues valen ahora una fortuna expresada en dólares.

La solución a la vista, dice Cortés Riera, será la de colocar un tubo de buen espesor desde la tubería madre que pasa en la carretera Lara-Zulia y extenderla hasta el final de la calle Catuca, unos 600 metros. Con ello se eliminarían las tuberías de conexión informales que abundan en la zona, agrega.

Los vecindarios de Santa Rita Norte y Lajas Azules esperan con ansiedad sea resuelto tan terrible problema del agua, el cual se ve agigantado en tiempos de hiperinflación y pandemia, sentenció el Cronista, quien se hace eco del clamor de los sedientos moradores de estas populosas barriadas caroreñas, habitadas por gente muy humilde y no por personas acomodadas, como a menudo se cree. En ello confiamos, dijo para finalizar el Doctor en Historia Luis Eduardo Cortés Riera.

Luis Eduardo Cortés Riera