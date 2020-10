Orlando Alzuru: La falta de repuestas del Ejecutivo a nuestros reclamos nos ha obligado a salir a la calle #5Oct

La protesta que realiza el gremio del Magisterio Venezolano este lunes 5 de octubre, en todo el país, se debe a la falta de respuestas por parte del Ejecutivo Nacional, a todos los planteamientos que han hecho los gremios docentes, afirmó Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros.

Explicó que la protesta es unitaria y en ella participan todos los gremios docentes del país, quienes llegaron a un consenso de salir a la calle a protestar ante la indiferencia con la cual el Ejecutivo ha tomado los reclamos de los maestros, protesta que hoy se esta realizando no solamente en todas las capitales de los estados del país, sino en todos los municipios.

“Queremos dejar plasmado que se trata de una protesta unitaria, que se oiga la voz del magisterio, no solamente por las reivindicaciones salariales, sino por el mejoramiento de la calidad de la educación en Venezuela”, aseguró.

Señaló que ya tienen tiempo formulando quejas y reclamos, afirmando que por eso están saliendo hoy a la calle a protestar, señalando que desde marzo cuando se realizó la última reunión, donde se aprobaron una serie de cuestiones, advirtiendo que “ninguna de ellas ha sido tomada en consideración, lo que hicieron fue burlarse de nosotros y por eso nos están obligando a salir a calle, porque no han dado respuesta absolutamente a nada, nosotros creemos que el Ministerio tiene una responsabilidad en esta situación del magisterio, porque no hizo las diligencias correctas ante la ONAPRE para solventar las deudas que tiene el Ejecutivo nacional con los docentes venezolanos, por eso salimos a la calle, de lo contrario no lo estaríamos, pero además ya hemos dicho que la educación que se está impartiendo es un fraude al país, porque los muchachos no están aprendiendo, por las fallas eléctricas, por la falta de recursos tecnológicos, y este es un daño que se le esta haciendo al país, que se puede esperar de esta generación dentro de diez años”, dijo Alzuru en el Circuito Éxito.