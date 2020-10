Son titulares lunes #5Oct

Sontitulares.com

Josep Borrell: La situación humanitaria en Venezuela es desesperada

Las protestas en Venezuela no se detienen; el pueblo ya no aguanta la crisis

Guaidó y dirigentes de la fracción democrática llaman a apoyar a los docentes este lunes

Hoy los maestros protestan en la calle. En Caracas se concentrarán a partir de las 9 am en la Plaza Morelos.

Este lunes inicia plan de distribución de gasolina por terminal de placa

Régimen reportó 826 casos y 6 muertes por coronavirus

Cuatro funcionarios del Cicpc resultaron heridos luego de ser emboscados por sujetos armados, quienes les lanzaron una granada y los atacaron a tiros en los Valles del Tuy

El bombeo de gasolina desde la refinería de El Palito a los centros de distribución de Yagua y Mamporal se encuentra detenido por el deterioro de su sala de bombas, circunstancia que complicaría la distribución de combustible hacia el occidente y centro del país.

La Cámara de Comercio de Caracas advierte que la denominada ley anti bloqueo propuesta por Nicolás Maduro es un instrumento dispuesto a coartar las libertades económicas del empresariado venezolano. El límite de su vigencia luce impreciso, pues según apuntan, el término del bloqueo no es un criterio muy exacto para definir su tiempo de vida útil, no hay la reactivación económica sugerida porque no hay producción ni seguridad jurídica en Venezuela. Por lo demás su promulgación debe contar con la aprobación de la Asamblea Nacional, quién es el organismo con la competencia legal para darle el rango de ley de la nación que se requiere. Otra voz disidente ante la ley antibloqueo es la del partido Comunista de Venezuela quien estima que “la ley posee contenidos peligrosos y riesgosos”.

Falleció por COVID-19 el médico pediatra Freddy Miquelena en el estado Zulia

Al menos siete tanqueros habrían sido enviados por el régimen de Maduro a Cuba durante septiembre

#FinCEN Files en Armando Info: Un banco en desuso para pagar los sobornos de Odebrecht

Freedom House: La situación de la democracia y los DDHH ha empeorado en 80 países, Venezuela entre ellos

Tamara Suju cataloga a Maduro como un “demente criminal”

Gasolina iraní para dos meses: advierten que en diciembre regresarán las colas y las protestas

William Anseume: Se precisa una urgente intervención internacional para evitar una catástrofe generacional en la educación venezolana

A las 3:12 p. m. de este domingo, un sismo de magnitud 4.9 se sintió en Ciudad Guayana, estado Bolívar.

El gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, consideró este domingo que no existe posibilidad alguna de que se posponga las elecciones legislativas en Venezuela.

Barquisimeto, Yaracuy, Maturín, Carabobo y Maracaibo son algunas de las regiones donde los vecinos han salido a protestar, fundamentalmente por la escasez de servicios básicos como agua, electricidad y gas doméstico. En el estado Monagas sólo la semana pasada, se registraron más de 18 protestas.

Gobierno inicia entrega del bono «100% escolaridad» mediante la plataforma Patria

Con ticket de número en la cola en mano, conductores exigieron gasolina tras 20 días de cola en Lara

“Cada compra es un sobresalto”: La hiperinflación venezolana suma tres años sin detenerse

En Aragua comenzó la venta de leña en supermercados tras crisis de gas doméstico

Trabajadores de PDV-Marina denuncian acoso por rechazar condiciones laborales precarias

En Venezuela deberían estar reanalizando entre 8 mil y 10 mil pruebas de descarte cada día, más sin embargo la realidad determina que se hacen cuatro veces menos pruebas de las requeridas.

Nos falta fortalecer la unión y la presión internacional, seguir con la interlocución con las Fuerzas Armadas”, dijo Guaidó al término de un encuentro virtual con venezolanos en el exterior.

El ingeniero José Aguilar denunció, que en la mañana de este domingo se detectó la caída al suelo una de las tres líneas del Sistema de 765 kV (la número 1, la más antigua) entre las subestaciones Guri y Malena, un tramo de 165 kilómetros de longitud, entre los kilómetros 90 y 95 del Guri, lo que representa una gran falla en el gran cañón energético.

Aseguran que hoy lunes abren 6.000 planteles progresivamente para la consulta pedagógica a padres, madres y representantes para que usted vaya a la escuela con sus niños y niñas”.

El diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Valero, aseguró que la expropiación hace 10 años de Agroisleña para convertirla en Agropatria significó el inicio de “la condena del hambre” de los venezolanos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores en manos del chavismo denunció que en Brasil se desarrollan gestiones consulares calificadas como “fraudulentas”.

Por problemas en el compresor de gas húmedo de la planta de fraccionamiento de craqueo catalítico de la refinería El Palito, se cumplen más de 12 días sin la producción de gas.

Maduro: “El cáncer que mató a Hugo Chávez fue introducido por cuerpos de inteligencia de EE.UU.”

Buque Sandino parte de costas venezolanas con destino a Cuba

Difunden imágenes de nuevo derrame petrolero de la Refinería Cardón

INAC prorroga licencias y certificados aeronáuticos hasta el fin del estado de alarma

En Coro trasladan cadáver en carretilla por no tener recursos para servicios funerarios

Dólar: 438.517,6 Bs/$ / -Paralelo: 444.497,76Bs/$

Reservas: 6.465MM$

COVID-19 se estima en 34.000.000 de infectados, con decesos estimados en 1.029.593

Argentina añade 11.129 nuevos casos y 197 muertes más por covid-19

Las cifras provenientes de Brasil indican que ese pais supero los 4,9 millones de contagios y el número de fallecidos por coronavirus es de 146.000.

Chile reporta 1.880 casos de contagio en un solo día

Donald Trump: “Empiezo a sentirme bien, la verdadera prueba será en los próximos días”

FARC se atribuye asesinato del excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado

Alemania confía en el futuro acuerdo comercial entre Reino Unido y UE.

Rusia ha registrado este domingo su mayor cifra de contagios desde el 15 de mayo al sumar 10.499 nuevos casos. Por ello quieren acelerar el uso de su vacuna sin esperar las pruebas necesarias.

En forma austera y discreta Alemania celebra el 30 aniversario de su reunificación.

El gobierno del Perú relajo las normas de confinamiento para los adultos mayores y levantó la cuarentena en algunas localidades del interior del país.

Colombia reporta 6.616 contagios en las últimas horas y su registro global se ubica en 848.147 casos positivos para COVID-19.

Miles de migrantes hondureños, que caminaban rumbo a la frontera de los Estados Unidos desisten de su propósito.

El gobierno de Guatemala les amenazó con expulsarlos de su territorio por temor a un contagio masivo de coronavirus.

Pompeo reduce visita a Asia tras hospitalización de Trump

Primer fin de semana de cierre en Madrid con dudas y una interrogante: ¿Hasta cuándo?

Vox solicitó a un Juzgado de Madrid la confirmación de que las grabaciones del “Delcygate” no hayan sido borradas

España asegura que no ha recibido ninguna petición de EEUU en su investigación a Maduro por narcoterrorismo

Los bielorrusos protestan contra Lukashenko pese a fuerte presencia policial

Ascienden a seis los fallecidos por el mal tiempo en el noroeste de Italia

Trump sin fiebre y sin oxígeno continúa trabajando, según médicos

Regal la segunda cadena de cines más importante de los Estados Unidos vuelve a cerrar sus puertas obligada por los rigores de la pandemia. La empresa con más de 549 salas y más de 7.211 pantallas en todo el país suspende operaciones por segunda vez en este año.

Biden viajará por primera vez a Miami para recuperar terreno entre los cubanos

Tribunales del país se sumarán a la jornada de flexibilización

Egipto presentó al mundo los 59 sarcófagos de 2.600 años de antigüedad que descubrió con momias intactas en su interior

Ecuador registra 141.034 positivos y 11.647 fallecidos por COVID-19

París entra en alerta máxima a partir del #5Oct ante la expansión generalizada del coronavirus

México suma 79.088 muertes por coronavirus, casos sobrepasan los 761.000

Los casos activos de coronavirus en Perú caen por debajo de 90.000

África supera los 1,5 millones de contagios de coronavirus

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció restricciones sanitarias y selectivas para nueve barrios de Brooklyn y Queens, en donde cerrarán comercios, centros educativos y cualquier servicio que no sea esencial.

Papa Francisco presentó su tercera encíclica Fratelli Tutti (Hermanos todos) acompañada de una serie de críticas a las características del mundo actual y con un llamado a la razón.

Sudáfrica concentra el 57% de los casos de COVID-19 de toda África con 679.716 casos y más de 16 mil muertes.

Argentina agrega 223 muertes y 7.688 casos nuevos de coronavirus

El diseñador de moda Kenzo muere a causa del Covid-19

Disney permitirá ver Mulán sin estar suscrito a su plataforma

La Vinotinto parte este martes a Barranquilla para jugar contra Colombia

Fifa cambió las reglas y Salomón Rondón no podrá jugar con la Vinotinto

Vinícius y Courtois sacan a flote al Madrid ante Levante

Napoli no se presenta a encuentro con Juventus tras informar casos positivos COVID-19

El Manchester United fue humillado por el Tottenham de José Mourinho

Conmebol cambió formatos para la Sudamericana 2021

Los Padres de San Diego eliminan a los Cardenales de San Luis y avanzan en la serie divisional de la MLB.

Djovick arrolla a Galán y avanza en el abierto de Francia

