VIDEO ¡Cansados pero con fuerzas! Profesores de Barquisimeto salieron a protestar en las calles #5Oct

Cansados pero con fuerzas, limitados pero valientes, desfavorecidos pero con vocación; esta es la descripción de los docentes venezolanos, quienes a pesar de estar enfrentando momentos de dificultad, en cuanto al mísero salario que perciben, tomaron la iniciativa de salir a las calles del país a reclamar por sus derechos.

Hoy, 5 de octubre, se conmemora el día mundial del docente, y por ende, los profesores del país aprovecharon la fecha para unirse en protesta. En Barquisimeto, la concentración fue frente a la Inspectoría del Trabajo, y desde allí, marcharon hacia la Zona Educativa, ubicada en el centro de la ciudad.

Cientos de profesores de Barquisimeto acudieron a este llamado, lo que refleja la unidad del gremio. Con pancartas en las manos y elevando su voz, denunciaron todas las irregularidades a las que se enfrentan.

Distintos dirigentes del sector educativo hicieron acto de presencia, quienes se encargaron de dirigir y organizar la manifestación pacífica en Barquisimeto. Incluso, otros sectores laborales de la ciudad se unieron a esta movilización, lo que deja en evidencia que no es simplemente el sector educativo que está enfrentado problemas, sino todo el país.

Dirigentes alzaron su voz

Luis Arroyo, presidente del Colegio de Profesores en Lara, manifestó que es inaceptable que después de haberse formado profesionalmente, los docentes del país tengan que vivir de forma tan mísera. Acotó que desearían tener ingresos económicos como sus colegas en otros países, pero “las autoridades tienen otras prioridades, como comprar armas, como perpetuarse en el poder, descuidando la educación, la salud, los servicios y al pueblo en general“.

En esta concentración, dejaron claro que los docentes no se incorporarán al nuevo año escolar, debido a que no cuentan con las condiciones mínimas para trabajar. Blanca Arrieta, presidenta de APROUPEL, indicó a Elimpulso.com que “los maestros, la universidad y todas las instituciones educativas las mantendremos cerradas. Hemos dicho no a las clases virtuales y presenciales“.

La mayoría de las pancartas que los docentes elevaron como forma de protesta, rezaban que están enfrentándose al hambre y a la esclavitud. Romel Escalona, presidente de Sinprotec habló con Elimpulso.com al respecto: “En Venezuela estamos viviendo una situación de esclavitud laboral (…) nosotros los educadores no tenemos vocación de esclavos, tenemos vocación de enseñar en libertad“.

En cuanto al hambre que están pasando los profesores, Hilda Peña, Secretaria General del sindicato de Maestros en Lara, aseveró que con un ingreso económico menor a los 4 dólares, un profesor no puede vivir: “Apenas compra dos productos de la canasta alimentaria para un día. ¿Entonces cómo pretenden exigirle al educador que se incorporen si estos salarios no les alcanzan?“.

A pesar de que los funcionarios de seguridad del Estado hicieron presencia a los alrededores de la concentración, la manifestación terminó sin ningún tipo de percances. De hecho, como forma de patriotismo, unión y ganas de seguir luchando, los profesores se despidieron al canto unísono del Himno Nacional de Venezuela.