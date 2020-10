Guillermo Palacios: Siguen muriendo venezolanos por falta de insumos médicos, ambulancias y gasolina #6Oct

Abrir una investigación sobre las muertes ocurridas en el Estado Lara y otras regiones del país, producto de la falta de insumos y equipos médicos en ambulatorio y hospitales, ordenó la Asamblea Nacional a la Sub Comisión de Salud de la Comisión de Desarrollo Social del Parlamento.

La propuesta fue formulada por el diputado por el estado Lara, Guillermo Palacios, durante la sesión ordinaria del parlamento, vía online, durante el debate sobre la deplorable situación del sistema asistencial y social en el país, quien recordó que el derecho a la salud es una obligación del estado garantizar, como parte del derecho a la vida, que no se cumple en Venezuela.

Comentó que desde el año 2014 se viene alertando sobre el déficit que hay en la prestación del servicio de salud en Venezuela. Indicó que en el año 2012 de acuerdo a un estudio del doctor Julio Castro, la inversión que se estaba realizando correspondía a 4.64 por ciento del Producto Interno Bruto. Mientras que el promedio mundial era del 10. 19 por ciento, en materia de prestación de servicio de salud.

“El 60 por ciento era el déficit que existía para el suministro de insumos y medicinas. Los profesionales de salud en un 50 por ciento estaban migrando al exterior. Los centros asistenciales no estaban funcionando en aproximadamente 60 por ciento. Esto fue alertado en un acuerdo de la Asamblea Nacional, sobre crisis humanitaria de la salud en Venezuela, en vista de la grave escasez de medicamentos, insumos médicos y deterioro de la infraestructura sanitaria”, aseguró.

Recordó que ese acuerdo se aprobó en el 2016 cuando Henry Ramos Allup era presidente de la Asamblea Nacional, en el mismo se estableció que había un déficit de 90 por ciento de medicamentos esenciales en el país y que el deterioro de los principales indicadores de salud iba en ascenso.

Agregó que esto fue ratificado en el informe que presentó la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU Michelet Bachelet, cuando precisó que el estado de la salud era grave y que se había comprobado que entre noviembre de 2018 y febrero del 2019 murieron unas mil 557 personas por la falta de insumos en los hospitales, situación que cada vez se agrava más en el país.

Casos puntuales

En ese sentido hizo referencia al caso de la enfermera Hilda Lameda, en el caserío Pico de Gallo en el Municipio Torres en el Estado Lara, el día viernes 2 de octubre, quien fue mordida por una serpiente, fue trasladada hasta el ambulatorio, pero allí no tenían el suero antiofídico, tampoco la pudieron trasladar a Carora porque la ambulancia no funciona y no la pudieron trasladar en un vehículo particular por falta de gasolina.

Comentó que este no es el único caso, también está la situación de Lisbeth Báez, que se encuentra muy delicada de salud, también por una mordida de serpiente el pasado 2 de octubre, y los casos del Municipio Morán donde han muerto personas, por no haberles suministrado gasolina a tiempo para trasladarlos a otros centros de salud para su atención.

Así mismo propuso el diputado larense que se denuncie este y otros casos ante la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michell Bachelet y la Fiscal General Luisa Ortega Díaz.

Somos seres humanos necesitamos ayuda y apoyo

Solicitó a la directiva de la AN permitir escuchar el testimonio de Noraima Álvarez, una colega de la enfermera Hilda Lameda, a quien recibió en su guardia el día viernes 2 de octubre, donde se le brindaron los primeros auxilios, pero no se pudo trasladada la paciente porque la ambulancia no funciona y por no tener gasolina. “A las 10:17 de la noche llamaron a la doctora Fani Ortiz, para saber si tenían el suero antiofídico, para realizar el traslado”.

Explicó que el médico del ambulatorio se dirigió a la estación de servicio y al comando de la Guardia Nacional, donde el guardia de turno le manifestó que el bombero había informado que no estaría en la E/S. Sin embargo, el médico comentó que cuando llega a la estación de servicio apagaron un televisor y un ventilador y nadie atendió al llamado del galeno.

“Es decir que había alguien en la Estación de Servicio y no prestaron atención al llamado. Ya habían pasado 4 horas y la paciente se complicó, comenzó a vomitar, a sentir mucho dolor y el edema ya iba a nivel de la rodilla. A la 1:40 am el hermano de la paciente consigue con un señor 8 litros de gasolina para trasladar a la paciente en una moto, pero la misma se accidentó y lamentablemente, la enfermera Lameda murió”.

Atender a trabajadores de la salud

Hizo un llamado a los entes gubernamentales competentes, para que tomen en cuenta que a los trabajadores de salud se les debe facilitar el combustible para trasladar a los pacientes. A la hora de surtir el combustible los más maltratados son los pacientes y el personal de salud. Me ha tocado vivir insultos, agresiones y vejaciones por parte de los bomberos de las E/S. Somos seres humanos necesitamos ayuda y apoyo”, advirtió el parlamentario de UNT.