El IIES-UCAB no ha autorizado a ninguna persona o institución a utilizar base de datos de la ENCOVI 2019-2020

El acceso a las bases de datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) está sujeto a un protocolo que regula su distribución, mediante el cual se establece que en cada edición de la ENCOVI, completado todo el proceso de levantamiento de la información, el IIES-UCAB se reserva su utilización de manera exclusiva durante el primer año.

Este llamado de atención a la comunidad académica y al público en general, es formulado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (IIIES-UCAB), a través de un comunicado.

Explican que se establece este período con el fin de armonizar los datos con las ediciones pasadas de la encuesta, redactar los documentos metodológicos imprescindibles para el buen uso de la información, y desarrollar el plan de investigación propuesto para cada edición de la ENCOVI.

Una vez terminado ese lapso, el IIES-UCAB atenderá las solicitudes de instituciones académicas e investigadores interesados en acceder a las bases de datos, mediante el envío de una comunicación a la Coordinación del Proyecto ENCOVI ([email protected]), donde se hacen explícitos: la identificación del solicitante, los datos requeridos según los objetivos del estudio, y el uso y propósito de los resultados, a fin de garantizar los límites comerciales de la información a la que se tendrá acceso.

Considerando lo señalado antes, se notifica que, a la fecha, el IIES-UCAB no ha autorizado a ninguna persona o institución a utilizar la base de datos de la ENCOVI 2019-2020. Los resultados de esta investigación siguen bajo el período de exclusividad de uso por parte de la UCAB; por lo tanto, cualquier mención a resultados de la ENCOVI no autorizados por el IIES-UCAB, no son oficiales, ni pueden ser referidos a esta fuente de información.

Hacen un llamado a la comunidad académica nacional e internacional, y al público en general, a rechazar cualquier uso indebido que atenta contra la integridad y confiabilidad de la ENCOVI como fuente de información y diagnóstico sobre la realidad social de Venezuela.