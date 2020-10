Son titulares miércoles #7Oct

Sontitulares.com

Derrota estrepitosa de Maduro en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Se aprobó el proyecto de resolución para extender el mandato de la Misión de la ONU en Venezuela

Kozak sobre resolución de la ONU: el mundo claramente condena el brutal régimen de Maduro

Se siguen muriendo venezolanos por falta de insumos, medicamentos y gasolina, denunció el diputado Guillermo Palacios

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) contabilizó al menos 130 protestas pacíficas en Venezuela este lunes 5 de octubre.

Corte Suprema de EEUU rechazó apelación de un sobrino de Cilia Flores sentenciado por narcotráfico

Circula en redes, la versión que pondría al descubierto participación de Iris Varela en narconegocio de pranes venezolanos y ELN

Pedro Luis Martín Olivares admite que Chávez entrenó a la alta jerarquía del Cártel de los Soles

Los buques petroleros que envía Maduro a Cuba son el único soporte vital del castrismo

Régimen atrincherado: Maduro es “reo” de sus propias políticas que arruinaron al país

Asoquim exige excluir productos terminados de la exoneración de impuestos de importación

Foro Penal contabiliza 359 presos políticos en cárceles de la dictadura de Nicolás Maduro

El octanaje de la gasolina, es absurdamente bajo, está dañando el parque automotor de una manera irreversible.

Tachirenses viven con 0,9 centavos de dólar al mes, denuncia diputada Karim Vera

Fedecámaras Zulia reporta 75% de paralización económica

Se extendería permanencia de Álex Saab en Cabo Verde; denuncian posible plan de fuga

Luisa Ortega Díaz: No existe en Colombia ninguna orden de captura en mi contra

Cifra de trabajadores sanitarios fallecidos se eleva a 213 según Médicos Unidos Venezuela

CNE atrasó por segunda vez fecha del simulacro de las parlamentarias

91 personas han sido asesinadas por cuerpos de seguridad del Estado en Caroní entre enero y agosto

El Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (Hcuamp) de Barquisimeto, se encuentra al borde de un cierre técnico debido a que poco más de 45 médicos están infectados con covid-19, informó René Rivas, presidente del Colegio de Médicos del estado Lara, aseveró que “Estas son las consecuencias de no escuchar, esto era previsible, porque lo advertimos”, y exigió, una vez más, a los gobiernos nacional y regional dotar al personal de equipos de protección para el personal de salud. Insistió en que si las autoridades de salud no toman las medidas de bioseguridad correspondientes, no es difícil vaticinar el desenlace: El primer centro asistencial cerrado.

Falta de personal en la Terapia Intensiva Neonatal en el hospital Enrique Tejera cobró la vida de dos bebés

“Voy por ti si no te portas bien”: La amenaza del Alcalde de Tinaco al periodista Eduardo González

Eloisa tiene más de cinco años presa en el INOF a la espera del juicio

Video viral del Diputado Luis Parra Contando una faja de euros en un baño.

Twitter le suspendió la cuenta a Luis Parra

Marquina: venezolanos mueren por la situación del sistema asistencial y social provocado por Maduro

BCV de Maduro reportó 844,1% de inflación hasta septiembre.

Luis Brito García advierte que “ley antibloqueo” contraría 13 artículos constitucionales

Gremios exigen salarios justos y cambio de gobierno

Otorgamiento de créditos bancarios no resuelven la crisis

Privan de libertad a fiscal de Lara y dos personas por extorsión

En bicicleta trasladan una urna en Yaracuy… no tienen gasolina.

Transportistas del oeste de Caracas en paro técnico por racionamiento de gasolina.

Usuarios protestan en Mérida por negativa de suministro de gasolina.

Protestan conductores que llevan cuatro días en colas por gasolina en Bolívar. Motorizados protestan por falta de gasolina en Delta Amacuro.

Gasolineras en Puerto Ayacucho siguen cerradas por falta de combustible.

En Trujillo, el transporte público inicia paro indefinido por falta de gasolina.

BOLÍVAR. Puerto Ordaz. Ciudadanos trancan la vía en la E/S Las Américas en protesta por la falta de gasolina.

LARA. Barquisimeto. Reportan Protesta por gasolina en la Av. Florencio Jiménez frente a la E/S Transbarca.

En Monagas, docentes siguen en protesta

Privan de libertad a trabajador de Venalum por protestas de 2018

Guillermo Palacios: Siguen muriendo venezolanos por falta de insumos médicos, ambulancias y gasolina

“No somos ratas de laboratorio”, docentes barquisimetanos rechazaron la vacuna rusa

¡Colapso total!: No activaran área Covid del Hospital Central de Táchira por falta de enfermeras

Médico internista Miguel Oliva murió en Puerto Cabello con sintomatología asociada a COVID-19

Diputados de la AN alertaron que se agudiza la grave situación de colapso del sistema de salud en Venezuela

Cáritas de Venezuela: desnutrición aguda global aumentó 73% en menores de cinco años

Colapsa área COVID-19 del Hospital Central de Táchira tras 8 fallecidos el fin de semana

Más de 32 días esperaron transportistas y conductores en Cariaco para abastecerse de gasolina

Mario Villegas renuncia a la militancia en Avanzada Progresista por diferencias con Henri Falcón

Dip. Cordero: «El sistema penitenciario venezolano se ha convertido en la universidad del crimen»

Comisionado Borges: «A dos años del asesinato de Fernando Albán, sigue su ejemplo de lucha por la democracia»

Arreaza: “No nos preocupa que la UE no mande una misión electoral a Venezuela, ya estamos hablando de otros temas”

Servicio eléctrico es interrumpido hasta tres veces diarias en Valencia

Cinco presos fallecidos en Carabobo en menos de 10 días por presunta tuberculosis

Fallece por COVID-19 reconocido periodista Juan Peralta, en el estado Lara

Indígenas de Amazonas trancan la carretera nacional tras cumplir dos meses sin gas doméstico

Foro Penal confirma 12 detenidos por protestar en Cojedes

Eudis Girot: No hay suficientes gandolas para la distribución de combustible

Solórzano: “El mundo levanta su voz contra crímenes de lesa humanidad en Venezuela”

Conatel multó a Directv con 63 mil 750 millones de bolívares

Sistema penitenciario venezolano es una vergüenza que ha implantado el pranato

Humberto Figuera, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas Venezolanas (ALAV), señaló este martes que “se han venido haciendo todos los protocolos para la pronta reactivación de los vuelos“

“La frecuencia de los vuelos en Venezuela antes de la pandemia era baja, ahora será peor. Mientras más grande es una línea aérea más compromisos y deudas tiene.

Conatel multó a DirecTV con 63.7 millones de bolívares. Como causa de la sanción, se explica que ocurrió debido a la falta de notificación a Conatel por parte de Directv sobre la interrupción total de su servicio de telecomunicaciones el pasado mes de mayo, así como su incumplimiento a las condiciones generales relativas a las habilitaciones administrativas o concesiones.

Dos policías fallecieron en un enfrentamiento en el sector Las Palmitas de Valencia, otros dos resultaron heridos durante un enfrentamiento la noche del lunes 5 de octubre, en el sector Las Palmitas de Valencia.

El enfrentamiento comenzó luego de que un grupo de delincuentes emboscó a los funcionarios con armas largas aproximadamente a las 7:40 pm. Tanquetas del Conas y comisiones de la FAES llegaron a Las Palmitas en apoyo a Policarabobo, Polivalencia y Cicpc a las 9:50 pm. Unos 30 minutos después el enfrentamiento se extendió a sectores del barrio Petarito y barrio Loco. El intercambio de disparos culminó casi cuatro horas después, a las 11:30 pm, porque los cuerpos de seguridad se quedaron sin municiones para enfrentar a la banda.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos volvió a extender el martes una medida que prohíbe a los acreedores de la estatal Petróleos de Venezuela [PDVSA.UL] apoderarse de acciones de su filial estadounidense, el refinador Citgo.

BCV: Venezuela acumula 844,1 % de inflación hasta septiembre

EE.UU. vuelve a extender protección para Citgo frente a acreedores de Pdvsa

Conseturismo: 30% de las operaciones turísticas no van a poder abrir tras la pandemia

BDV inicia operaciones en criptomonedas y establece monto mínimo de compra de petros

César Aristimuño: Banca venezolana se adecúa progresivamente a un entorno multimoneda

Dólar: 437.770,22 Bs/$ / Paralelo: 439.429,87 Bs/$

Reservas: 6.465MM$

Venezuela: Contagiados: 79.796 / Activos: 8.412 / Recuperados: 70.719 / Fallecidos: 665

Casos globales de COVID-19

Contagiados: 36.065.782 / Activos: 8.158.142 / Muertos: 1.054.947 / Recuperados: 26.677.162

Francia declara la guerra a los “certificados de virginidad”

Científicos advirtieron sobre evidencias “abrumadoras” de contagio del COVID-19 por el aire

Trump suspendió diálogo con demócratas por el plan de ayuda hasta después de las elecciones

Wall Street pasó a rojo luego de que Trump suspendiera negociaciones con demócratas

El nuevo iPhone 12 de Apple ya tiene fecha de lanzamiento

El Vaticano dispuso el uso obligatorio de tapabocas en espacios abiertos

Sigue avanzando: Casos de COVID-19 en todo el mundo superan los 35 millones y las muertes alcanzan las 1.039.158

EE.UU. supera las 210.000 muertes por coronavirus

Italia obligará a usar mascarillas al aire libre, ante aumento de casos de COVID-19

Brasil roza los 5 millones de contagios por coronavirus

Colombia registra 132 fallecidos por COVID-19, la cifra más baja de los últimos tres meses

China suma 51 días consecutivos sin contagios locales por COVID-19 y detecta 12 importados

Argentina supera los 800.000 contagios de COVID-19

Panamá acumula 115.919 casos de la COVID-19 y 2.430 defunciones

Joe Biden en Miami: “Maduro es un dictador, así de sencillo”

Rumanía impone cuarentena obligatoria a viajeros procedentes de toda España ante crisis por el COVID-19

Bill Gates: Países ricos podrían volver a la normalidad a fines de 2021 si una vacuna funciona

Cepal advierte que América Latina tardará hasta 2025 en recuperarse de la peor crisis del siglo provocada por la pandemia

Protestan en contra de Nicolás Maduro a las puertas del Congreso y el Senado español

La Unión Europea condena ante la ONU la represión en Venezuela y exige la liberación de presos políticos

Colombia volvió a registrar más de siete mil nuevos contagios por Covid-19

Hoy interpelan a Borrell.

Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela es renovada por dos años más

Con 22 votos a favor, países miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas renovaron por dos años la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, que investigó y documentó graves violaciones cometidas por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Argentina apoyaron el informe de Bachelet sobre Venezuela

Resolución a favor de Maduro en la ONU solo alcanzó 14 votos

Solo tres Estados — Eritrea, Filipinas y Venezuela — votaron en contra de la misión.

Se abstuvieron, México, Afganistán, Bangladesh, Camerún, Indonesia y Nepal.

Horas antes, el régimen de Maduro y el de Irán presentaron ante el Consejo una resolución en la que aseguran que en Venezuela se ha garantizado el respeto de los derechos humanos.

Este proyecto fue aprobado solo por 14 países: Angola, Burkina Faso, Camerún, Nepal, Namibia, México, Indonesia, Fiyi, Eritrea, Pakistán, Filipinas, Qatar, Sudán y Venezuela.

Minutos después de su derrota en el Consejo para DD. HH. de la ONU, el representante de Maduro se convirtió en el único gobierno que votó en contra de la resolución que solicita acceso de organizaciones humanitarias en Siria y que se desista de utilizar armas químicas.

Roger Penrose, el matemático que ha explorado los límites del mundo recibe Nobel de Física

Científicos descubren que el coronavirus permanece en la piel humana durante 9 horas

Trump desea participar en el debate presidencial del 15 de octubre

Avión robado en México y estrellado en Guatemala revela vinculaciones de narco estructura madurista con capos de Sinaloa

La aerolínea Latam negocia la reducción permanente de sueldos en Brasil

La Fiscalía de Bolivia descarta imputar a Evo Morales por sedición

Detienen en España al creador del antivirus McAfee

Astro del rock Eddie Van Halen muere de cáncer a los 65 años

La reconocida comediante Erika de la Vega, se defendió de las críticas y controversia que la envuelve desde hace algunos días, luego de que dejará claro su afición al partido demócrata de Estados Unidos.

A los 90 años de edad Clint Eastwood dirigirá y protagonizará Cry Macho

El Manchester United fichó a Edison Cavani por un año

Chwartzman vence a Thiem y avanza a semifinales de Roland Garros

La ‘Vinotinto’ llegó este lunes a Maiquetía para preparar debut ante Colombia

NBA: Los Lakers ganan un áspero duelo ante Miami y se ponen 3-1 en las Finales.

Blanca García, esposa de Omar Vizquel denunció al expelotero por violencia doméstica.

Vizquel: No seré partícipe de una discusión en redes sociales. El pelotero manifestó que están en proceso de divorcio “difícil y complicado”.

Saludos

¡Quién me diera, flor divina, ser la gota peregrina del ligero rocío matinal, que ha vivido un sólo instante acariciada y amante, entre la sonrisa loca de tu boca de coral! …Ricardo Palma Soriano

Sontitulares.com al día miércoles 7 de octubre de 2020