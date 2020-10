OPINIÓN Reflexión en positivo: Hacia el pozo vamos #8Oct

Estamos claros que los recursos económicos tierra,trabajo y capital y todos los otros tipos conocidos pasan por ser manejados con inteligencia y algo muy grave sucedió en nuestra patria que pareciese que el talento ,las ideas y buena voluntad para salir de la crisis también se esfumaron con la escasez que nos sigue llevando palo abajo,sin contemplaciones y de forma cruel , lo que le está sucediendo a la Nación que por falta de talento o estar programado con maldad como algún plan no deseado ni para el peor enemigo ya que, es muy triste el bombardeo de malas noticias que se reciben constantemente de cientificos de las finanzas y la economía quienes hablan con suma propiedad , basados en sus profundos y sabios conocimientos a quienes nadie le discuten y dicen lo contrario de su posición quienes pudieran hacerlo parecen no tener argumentos porque saben que las aseveraciones son verdaderas pero lo niegan con sus reglas , desiciones y decretos que sólo sirven para empeorar y hundirnos más en el pozo sin fondo y sin salvación con la idea de que nunca salgamos airosos de donde nos han llevado .Es propicio recordar a Martín Lhuter King que repitió varias veces que una Nación que gaste más dinero en armamento militar que en programas sociales se acerca más a su muerte . Ojalá no sea así , no sabemos si aún hay tiempo para una sabia rectificación.

La pregunta de por qué no hay felicidad en nuestro país sólo rostros amargados , con poco afecto e inconformidad, quejas permanentes y quizás hasta odio que no deseamos ni aplaudimos debemos ver el Santo donde está el pecador pero solidarios con tantas familias que en este momento están careciendo de todo , sufren por hambre y lo más fuerte de la miseria su trabajo y esfuerzo no valen nada con un sueldo base de 0.50 centavos de dolar mensual verdaderamente que es difícil vivir y sonreír en paz. Adiós felicidad de no aplicar a tiempo una buena alianza.

Estan atrapados en si mismo esa es la base de la pobreza y de el empobrecimiento de los demás en sus manos esta la solución o se sienten culpables y su ego no los deja preguntar porque se la saben todas más una o son filósofos de la nada ,entonces pidan a Dios que los agarren confesados porque el desenlace no será muy feliz , a quien beneficia? Quienes se alegran de que el año 2020 cerrará con una inflación de 15000 % oigase bien 15000% a quien no le duele esto? A quien anima? Es que no se dan cuenta que estas cifras lo dicen todo y trae como una de las consecuencias la no inversión por falta de confianza a falta de un buen entendimiento y alianzas con los que si saben producir ,compartir y pagar impuestos sin preferencias por ideologias, solo saben producir y sólo aspiran respeto por su actividad que no es otra cosa que por derecho les corresponde , que no es una súplica ser respetado por sus acciones .

Se dice que los ingratos aún sabiendo rechaza lo que les puede ser útil y puede ser su aliado en conseguir soluciones como es el caso de el sector productivo del campo y su fuerza de voluntad inquebrantable y que a golpes y porrazos y a mocha y a trocha siguen produciendo. Estos nobles grupos de ciudadanos de primera de ganaderos y agricultores que aún no bajan la cabeza ni la bajarán a pesar de las carencias de insumos , hasta las grapas se acabaron y 10 rollos de alambre cuestan más que un hato o lo que costó el hotel Humbolt pero esta gente sigue en sus labores y empeñados en seguir produciendo , ellos si están conscientes del potencial económico que significa la ganadería , la agricultura y las buenas tierras y convencidos de que estos rubros son la salvación de todas las naciones , si la agricultura es pobre también lo es el gobierno y la Nacion.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Durán

