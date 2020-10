Monitor Salud: 55,12% de los hospitales están sin agua y se reutilizan los tapabocas #8Oct

La Organización No Gubernamental Monitor Salud reveló en su más reciente encuesta las condiciones en las que se encuentras los hospitales del país, en medio de la pandemia del coronavirus.

A seis meses desde que inició la cuarentena Venezuela para combatir la COVID-19, la ONG indicó que el 83,56% de los centros hospitalario no tienen agua potable.

También señalaron que el “61,05% no dispone de cloro, en 71,6% no se cuenta con desinfectante y 67,39% de los hospitales no tienen jabón”.

La encuesta realizada en 58 centros de salud distribuidos en 17 estados del país, reflejó que el 87,74% de los centros de salud consultados indicó que se reúsa el tapabocas, mientras que en “materia de uso de guantes, en el caso de la emergencia, 57,68% no los usa. Igual ocurre en las UCI: 52,02% reporta que no usa guantes”.