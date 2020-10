Embajada en Honduras entregó alimentos a venezolanos en Tegucigalpa #12Oct

La Embajada de Venezuela en Honduras realizó el sábado 10 de octubre, en Tegucigalpa, un operativo de entrega gratuita de alimentos para atender a la comunidad venezolana y a hondureños que se han visto afectados por la pandemia de la COVID-19.

El embajador de Venezuela en Honduras, Claudio Sandoval, encabezó la actividad, en la cual se entregaron gratuitamente 30 kits alimenticios, con el apoyo de la Venezuelan Engagement Foundation y de voluntarios venezolanos residentes en el país centroamericano.

Sandoval destacó que la ayuda humanitaria entregada durante esta actividad consistió en una donación directa. “Cualquier ayuda, por muy modesta que se considere, hace la diferencia en la vida de una persona con necesidad extrema. En lo personal, me encantaría extender esta mano amiga a venezolanos en Venezuela, pero estos alimentos que hemos recibido no pueden ser redireccionados a mi país. Sin embargo, no debemos olvidar que tenemos más de cinco millones de venezolanos en el exterior, lo cual significa que el apoyo que hay que brindar a los connacionales no es exclusivo para aquellos que viven en Venezuela; también hay que pensar en nuestros hermanos y hermanas que están pasando necesidades y sufrimiento fuera de nuestra patria”, agregó el diplomático.

Desde el mes de agosto, la Embajada de Venezuela en Honduras viene ampliando, coordinando y canalizando sinergias con organizaciones internacionales que cuentan con diversos programas de atención social, a fin de construir capacidades que permitan contribuir a atender las necesidades básicas de los venezolanos en Centroamérica, víctimas de la emergencia humanitaria compleja.

“Para el gobierno legítimo del Presidente (E) Juan Guaidó el apoyo de todos los venezolanos es una prioridad, no sólo los que están sufriendo en Venezuela, sino también aquellos que se han visto obligados a dejar el país por culpa de la dictadura de Nicolás Maduro. Es por esta razón que hoy luchamos en dos frentes: Por un lado, hacemos esfuerzos para que se dé el cambio democrático en Venezuela y, en simultáneo, atendemos, en la medida de nuestras posibilidades, las necesidades de nuestros connacionales en Honduras”, concluyó el embajador Sandoval.