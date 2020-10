Carlos Alvarado, ministro del Poder Popular para la Salud del régimen, dio positivo a COVID-19 #14Oct

Carlos Alvarado, ministro del Poder Popular para la Salud del régimen de Nicolás Maduro, se encuentra cumpliendo tratamiento contra la COVID-19, tras ser diagnosticado como positivo de coronavirus.

“Me siento muy bien a once días de haber sido diagnosticado con COVID-19, he tenido síntomas leves y estoy esperando el resultado de mi prueba PCR, ojalá salga negativo, para continuar trabajando como lo he hecho hasta ahora“, contó Alvarado durante una conferencia con Maduro este martes 13 octubre.

De esta manera, acotó que se encuentra en fase de recuperación, ya que lleva días de haber dado positivo. Por ende, espera dar negativo de COVID-19 en las próximas horas.