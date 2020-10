Omar Villalba: El país tiene problemas más importantes que el nombre de una autopista

Resulta contradictorio en un país con tantas complejidades en materia social, el estado fije su interés en estás acciones, advirtió el director del Observatorio Vecinal, Omar Villalba, se pronunció acerca del cambio de nombre de la Autopista Francisco Fajardo a Cacique Guaicaipuro.,

“Hay que preguntarle a las madres que hoy no tienen agua en nuestros sectores populares, a nuestros adultos mayores, que no les alcanza la pensión, si prefieren una solución a la grave crisis, o al menos una medida que permita mitigar su impacto, o prefieren cambiarle el nombre a cuánta vía o monumento haga alusión a una historia que no se borrará por el simple hecho de cambiar un nombre” precisó Villalba.

El dirigente vecinal recordó que esta importante autopista, es la principal arteria vial del área metropolitana de Caracas, cuenta con 28 km de longitud que atraviesa toda la ciudad de este a oeste, desde Petare en el distribuidor Metropolitano, hasta Las Adjuntas y el Zoológico, en Caricuao.

Villalba recordó que no es la primera vez que el gobierno toma una acción de este tipo, que en nada responde a los intereses de los ciudadanos.

“Recordemos lo que hicieron en el estado Vargas, desestimando el nombre un prócer de nuestra historia, como lo es el doctor José María Vargas, para llamar ahora al estado La Guaira” aseguró el director del Observatorio Vecinal.

Recuerda que Francisco Fajardo fue un conquistador español que en 1555 hizo su primer viaje como explorador por la costa occidental de Venezuela, su segunda travesía la hizo en 1557. Luego de pedir la legalización de su expedición, fundó la ciudad de Rosario en 1560, lugar donde luego se levantaría Caracas.

En el año 1967, por disposición del Concejo Municipal de Distrito Federal, la autopista Este-Oeste pasó a llamarse autopista Francisco Fajardo, dijo Villalba.