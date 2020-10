Pedro Pablo Aguilar: Exhortación de la CEV recoge las angustias y carencias que sufre el pueblo venezolano #16Oct

Con la última Exhortación Pastoral la Iglesia ha querido nuevamente levantar su voz profética ante las angustias y carencias que sufre el pueblo de Venezuela, aseguró el padre Pedro Pablo Aguilar, Director de Prensa de la Conferencia Episcopal Venezolana.

El sacerdote recuerda que la Iglesia es el refugio de todo el oprimido, de todos quienes están en momentos de peligro como esta nuestra población, como está el país en estos momentos, advirtiendo que no existe entre los actores, voluntad política para resolver los grandes problemas del país.

“El contenido de la Exhortación Pastoral de la Conferencia Episcopal Venezolana, representa la voz de los venezolanos, que en estos momentos están padeciendo situaciones difíciles, por eso allí se habla sobre la dramática situación social, económica y política que vive nuestro país Venezuela y les recuerda que es el refugio de todo el oprimido, de todos quienes están en momentos de peligro como esta nuestra población, como está el país en estos momentos. La Iglesia ha querido nuevamente levantar su voz profética ante las angustias y carencias que sufre el pueblo de Venezuela”.

Advierte Aguilar que es difícil no dejar de ver la escasez, el desabastecimiento de alimentos que hay, la deficiencia en los servicios públicos, que son elementos de esta exhortación de nueve puntos, señalando que en los primeros puntos es muy contundente en cuanto a la problemática que vive Venezuela en este momento.

Explica que la CEV siempre ha entendido de quienes tienen la responsabilidad en el país, son los actores políticos, pero son precisamente lo que no están dando respuestas, el compromiso de la CEV no es hacer un plan que pudiera establecer lo que se tiene que hacer, eso concierne a los ciudadanos, la Conferencia trata en todo momento de acompañar al pueblo en todas las circunstancias, es hacer ver las cosas que están mal, las injusticias sociales y ha reiterado que en estos momentos convocar a unas elecciones solo va a agravar la situación, porque lo que se busca es mantenerse en el poder y no hay la voluntad realmente por solucionar los problemas.

“Si aquí hubiese voluntad para solucionar los problemas, las elecciones no serían lo prioritario en estos momentos, en el punto numero tres se señala muy claro que el Estado venezolano ha demostrado su incapacidad para resolver los problemas nacionales y sus actuaciones más bien tiende a agravarlos, y ciertamente en este proceso la abstención no es suficiente, si no votamos, esto no suficiente para poner en evidencia lo legítimo de este proceso para poder alcanzar un cambio político tan deseado, Venezuela en este momento necesita de un cambio de rumbo político, de un cambio distinto que le de a los venezolanos la libertad para reclamar sus derechos constitucionales y creo que lo está haciendo de forma voluntaria”.- afirmó.

Agrega que el comunicado también expresa que tanto los afectos del gobierno como los de la oposición, no presentan un proyecto país que pueda lograr unir y convencer a los venezolanos, quienes son los que están padeciendo y sufriendo las consecuencias de esta dramática situación, hace falta una mejor política puesta al servicio del bien común y hay quien tiene la responsabilidad de hacerlo.

Aguilar señala que no ha habido ningún tipo de acercamiento en los últimos meses ni con Maduro ni con Guaidó, señalando que si eso ocurriera la CEV lo informaría al país, porque no hay nada que ocultar y cada vez que pudiera ocurrir esto, la Conferencia siempre busca mostrar lo que percibe de cada diócesis, de cada parroquia y expresarlo a quienes tienen la responsabilidad, que son los actores políticos.

“Esto que ha expresado la CEV es el producto de las vivencias, de las cosas que se recogen en las parroquias, es el reflejo de la situación país, de lo que estamos viviendo y tomando en consideración lo que son los derechos humanos, continuamente los Obispos han dicho son realidades demoledoras, son reales, se viven, porque son así, pero se han quedado cortos en las referencias que recoge el Informe de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, que ha presentado una realidad, pero aún así, se quedan cortos en palabras para lo que se está sufriendo en estos momento en Venezuela, los crímenes de lesa humanidad, se habla de que es necesaria la justicia, de los responsable de las ejecuciones extra judiciales que se han hecho, las desapariciones forzosas, las detenciones arbitrarias, las torturas que se están haciendo de parte de las instituciones y creo que hay que romper con este “círculo infernal”, que es el término que utiliza esta exhortación, porque sino realmente no va a haber justicia y la dignidad del pueblo y de las personas de Venezuela, van a seguir siendo pisoteadas, aún inclusive cuando los venezolanos salen a protestar, lo están haciendo de manera pacífica, espontanea y organizados como pueblo, pero son reprimidos y constitucionalmente, están en todo su derecho de poder reclamar y de poder manifestarse”, aseguró.

Sobre la consulta propuesta por Guaidó, el vocero de la CEV dijo que todas las acciones que sean necesarias para ayudar y exigir la libertad de quienes reclaman sus derechos, siempre la CEV, sus Obispos que acompañan al pueblo en las distintas diócesis van a ser siempre apoyadas cuando estén actuando en beneficio del bien común como tal, afirmando que no es un tema que haya sido tratado dentro de la CEV.

En cuanto a los presos políticos, dijo que la Iglesia siempre se preocupa por los derechos humanos de quienes son privados de libertad, indistintamente, no solamente de los políticos, sino de todos los ciudadanos y así lo señala la exhortación, los derechos humanos no solamente son para los políticos, es la dignidad de todas las personas que están sufriendo en estos momentos vejaciones, que son detenidas, acusadas, juzgadas y maltratadas, aseguró en Fedecámaras radio.