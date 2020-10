Urbanización Los Yabos de Cabudare tiene más de 120 días sin agua por tubería #16Oct

Habitantes de la urbanización Los Yabos, ubicada en la capital del municipio Palavecino, en el estado Lara, denunciaron ante Elimpulso.com que no cuentan con el servicio de agua por tuberías desde hace al menos 120 días.

Los vecinos señalan que en reiteradas oportunidades han contactado a la Hidrológica de Lara (Hidrolara) para que solvente la falla. No obstante, afirman que hasta la fecha no han obtenido una respuesta satisfactoria y mucho menos soluciones.

“Dicen que se debe a fallas mecánicas o problemas de tuberías que no han sido renovadas por culpa el ‘bloqueo económico’ de los Estados Unidos”, comenta Melbin Aguilar, residente del sector.

Relata el ciudadano que en varias oportunidades intentó conversar vía telefónica con el encargado de Hidrolara en el municipio, Eduard Timaure, pero que lo único que recibió fue bloqueos a sus llamadas.

Cabe acotar que no toda la urbanización padece las penurias de no contar con el servicio, detallan que es a partir de la calle 3 hasta la 9 que los hogares no reciben ni una gota agua desde hace meses. Por otra parte, alegan los afectados que realmente se debe a que Hidrolara no está abriendo la llave de paso que permite el flujo de agua hacia las viviendas necesitadas.

Aunado a esto, asoma Aguilar la posibilidad de que por ser uno de los sectores de Cabudare que estuvo al frente de las protestas contra el chavismo en el año 2017, el régimen de Maduro “les pasa factura” impidiéndoles su derecho al agua potable. “Nada nos extraña, uno pierde la capacidad de asombro (…) Si salimos a protestar para exigir nuestros derechos entonces nos lanzan a la Guardia Nacional Bolivariana porque hay un puesto de comando cerca”, dijo Aguilar.

Cansados de la situación, los habitantes de la urbanización Los Yabos exigen respuesta inmediata a Carmen Meléndez, puesto que la salud de numerosas familias está en alto riesgo.