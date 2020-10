Protestaron por gasolina en El Tocuyo #17Oct

View this post on Instagram

Este viernes se registró una protesta en una estación de servicio ubicada en la avenida Fraternidad de El Tocuyo, municipio Morán del estado Lara. Las personas que se encontraban por más de 4 días en cola con la esperanza de abastecer sus vehículos de combustible, decidieron protestar en rechazo a las políticas implementadas por el régimen de Nicolás Maduro, las cuales señalaron han generado las fallas en la distribución y escasez de gasolina. Con cornetas y un megáfono los ciudadanos expresaron su molestia por permanecer varios días en fila para obtener solo 30 litros de gasolina. Cabe destacar que esta iniciativa fue apoyada por quienes transitaban por el lugar, uniéndose a la protesta de manera pacífica. Texto: Enrique Suárez Video: cortesía Lea más detalles en www.elimpulso.com #Gasolina #EscasezDeCombustible #PDVSA #ElTocuyo #Lara #Venezuela #Información #News #Noticias #ElImpulso #17Oct