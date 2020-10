AvanceIMP Decenas de personas aguardan a las afueras del Saime Barquisimeto II, en El Ujano #19Oct

View this post on Instagram

#AvanceIMP Un gran número de personas se encuentran desde tempranas horas del domingo a las afueras de la oficina del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) ubicada en El Ujano al este de Barquisimeto, tras el anuncio de Néstor Reverol, ministro del régimen de Nicolás Maduro, sobre la realización de operativos especiales de cedulación "preelectoral". La coordinación de esta oficina informó a ElImpulso.com que el sistema está presentando fallas, pero ya se encuentran trabajando para restituir la conexión. Agregó además que una vez sea solventada la situación procederán a atender a todos los usuarios que se encuentran en cola Por su parte, las personas expresaron su molestia al equipo periodístico por la dificultad que representa poder tramitar este importante documento de identidad. Texto y video: Enrique Suárez Lea más detalles en www.elimpulso.com #Saime #Cédula #Cedulación #Barquisimeto #Venezuela #Información #News #Noticias #ElImpulso #19Oct