#AvanceIMP ¡No sé cansan! Los docentes nuevamente salieron a protestar en las calles #21Oct Nuevamente el gremio de docentes salió a las calles a protestar para exigir mejores condiciones laborales. La concentración de está llevando a cabo frente a la Catedral de Barquisimeto, ubicada en la avenida Venezuela con calle 30. Los profesores, con pancartas en mano y elevando su voz con consignas, expresan su necesidad de recibir un mejor ingreso económico, ya que el salario que perciben es de tan solo 2 dólares al mes. A esta manifestación se unieron diversos gremios del país, quienes apoyan a los docentes en la iniciativa de protestar. Reporte: José Enrique Arévalo Cámara: Katherine A. Nieto. Lea más detalles en www.elimpulso.com