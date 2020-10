OPINIÓN La farsa electoral: 6D #21Oct

El 6 de diciembre el régimen de Nicolás Maduro Moros, convoca a unas elecciones que a la luz de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y las leyes electorales son violatorias , donde las personas van a votar, pero no a elegir. El Consejo Nacional Electoral , el ente rector fue designado por el tribunal supremo, cuando en realidad a quien le correspondía elegir a los rectores es a la Asamblea Nacional electa por más de10 millones de votantes. Según lo estipulado en la Ley orgánica del poder electoral en su artículo 8.

En toda elección se debe depurar el registro electoral porque es ” Vox populi” que en las últimas elecciones los muertos reviven para ejercer el voto fraudulento, limpieza que no ha sucedido en las últimas elecciones , además existe el voto múltiple, dónde un afecto al gobierno ejerce el voto varias veces.

Honestamente fue un avance que las elecciones sean automatizadas y no manuales, acordes con el avance de la informática, dejando atrás aquello de “acta mata voto” sin embargo como el CNE y los técnicos en pleno obedecen a las órdenes del régimen, es posible que sea cambiado el sistema y la plataforma, beneficiando a los candidatos del PSUV y compañía. Además que ellos no aceptan auditorías cuando los resultados les son adversos, todavía en nuestra memoria reposa el fraude cometido contra Henrique Capriles R. dónde la extinta Tibisay Lucena, no permitió que se realizará una auditoría de las máquinas y los cuadernos a pesar que el candidato de la oposición tenía prueba del gigantesco fraude cometido. Otro ejemplo que ilustra este argumento; en las pasadas elecciones de gobernadores, el sr Andrés Velázquez del partido Causa R.

Ganó, como lo demostraban todas las actas que tenía en sus manos, sin embargo el ente declaró ganador al candidato del partido de gobierno, sin permitir nuevamente realizar una auditoría que demostrará al verdadero vencedor. El indicio determinante que señala que las elecciones han sido alteradas fue la declaración pública de los directivos de la empresa Smartmatic, encargada de la votación en el país, declarando que el gobierno alteraba los resultados electrónicamente a propósito de la elección de la irrita asamblea nacional constituyente . Los partidos políticos en Venezuela y en todo el mundo son el sustento de la democracia, porque son la forma de organizar la participación de cualquier elección, el TSJ, que por cierto también fue electo fraudulentamente por la agonizante Asamblea de Diosdado Cabello ,entre gallos y medianoche , dado que habían perdido el control total del Parlamento en el año 2015, fueron ilegalizado y sus dirigentes , unos exiliados y otros presos, organizando para las elecciones del 6d unos seudo partidos que convalidarán la farsa a los que el sabio pueblo ha denominado: Los alacranes.

El número de diputados , fue aumentado abruptamente y los llamados circuitos electorales cambiados, esto con el fin de asegurar las dos terceras partes que le garanticen tomar decisiones como elegir al contralor, al fiscal, el defensor del pueblo, al TSJ y demás órganos que sostienen al régimen, dejándole tan solo una cuarta parte a los alacranes y así “legalizar” el estamento dictatorial.

La observación internacional, aspecto garante de toda prístina elección , estará ausente por cuánto los países de la unión europea y de casi toda Latinoamérica y estados unidos han manifestado que no asistirán a unas elecciones a todas luces ilegales por cuánto no se cumplen los parámetros que garantizan unos verdaderas comicios.

Por estos argumentos y otros , es que la oposición democrática no participará en este sainete electoral cuyo propósito es garantizarle el poder a Nicolás Maduro y sus adláteres con una escuálida participación que las encuestas pronostican de apenas un 10 % … O quizás menos . Es necesario acotar que no somos abstencionista “per se”, consideramos que la moneda áurica de la democracia es el voto. Pero no podemos convalidar una farsa, cuyo resultado ya está cantado producto del fraude. En realidad el venezolano lo que quiere es un cambio político que solucione el rosario de problemas, que vivimos y sufrimos y esto pasa por una elección presidencial que defina el cese a la usurpación y el regreso de un país próspero , democrático como lo fue antes de la llegada del destructor socialismo del siglo XXl

Gorquin Camacaro

