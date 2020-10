Borges: Preocupa indiferencia de Argentina y México sobre hechos en Venezuela #21Oct

Durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Comisionado Presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Julio Borges, condenó la posición indiferente de los gobiernos de Argentina y México en cuanto a la situación de Venezuela y la violación de DDHH por parte del régimen de Maduro.

“Me cuesta creer que en algunos países hablen de la no intervención, me duele la posición del gobierno mexicano, un México que siempre estuvo abierto a recibir a los exiliados, me duele ver que haya indiferencia con el pueblo venezolano. Menciones que han sucedido como el caso de Argentina, todo esto llama a la conciencia de todos nosotros (…) Hay que ver el tema humano, no pensar con el filtro político”, expresó Borges durante su intervención.

Aunado a esto, sostuvo el diplomático que conocer lo que ocurre en el país los hace corresponsable a todos. “En un futuro nadie podrá decir que no se sabía que en Venezuela había una máquina de violación de DDHH”, indicó.

Seguidamente, Borges pidió a la comunidad internacional activar la justicia universal frente a los delitos de lesa humanidad perpetrados en el territorio venezolano.

“Debo resaltar que la estructura de tortura y persecución en Venezuela no se limita solamente a los civiles. Los militares están siendo profundamente perseguidos, cerca de 300 oficiales de nuestra Fuerza Armada han sido asesinados, torturados o están presos y eso es algo que nosotros queremos que el mundo entero conozca”, agregó.