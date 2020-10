Luis Arturo Barcenas: Economía venezolana aún se mantiene en un proceso hiperinflacionario

No se puede afirmar aún que en Venezuela no hay hiperinflación, porque no se cumplen los criterios técnicos que permiten determinar la salida de este proceso, afirmó el economista Senior de Ecoanalítica, Luis Arturo Barcenas.

Explica que para poder confirmar que se ha salido de la hiperinflación oficialmente hablando, es necesario pasar un año con variaciones de los índices de precios intermensuales, por debajo del 50%, explicando que hay personas que hablan de inflaciones interanuales, cuánto crece la inflación en un año, y algunos expertos hablan de un entorno donde los precios se multiplican por 5 o por 6 dependiendo del valor que tuvo el año precedente, y aún se está en un proceso de hiperinflación.

Las declaraciones del especialista se producen al ser consultado en torno a las declaraciones recientes de la Vicepresidenta y a la vez ministra de Economía y Finanzas, quien declaró públicamente que ya los venezolanos pueden sentir que ya en el país “no hay hiperinflación”.

“Pero más allá de eso, creo que el criterio más útil para hacer entender a todos que todavía estamos en hiperinflación, es la decisión que usted toma a la hora de recibir un monto en bolívares que no espera, lo que hay detrás de la hiperinflación, por lo trágico que es, es el colapso de la demanda en la moneda local, tu demandas bolívares para adquirir bienes y servicios o pagar servicios, pero no demandas bolívares bajo ninguna circunstancia como medio de ahorro, y en la medida que usted ante un escenario donde reciba bolívares y decide inmediatamente migrar a otro tipo de activo, particularmente una moneda de reserva, el dólar, cualquier otra divisa, o cualquier activo que lo proteja frente a precios, todavía de forma acelerada, en forma agresiva y que eso obligue inclusive al gobierno, digamos, a correr detrás de esa hiperinflación y seguir emitiendo dinero para satisfacer sus necesidades, de esa forma usted todavía está en un entorno de hiperinflación”, aseguró Barcenas.

Advierte que la hiperinflación es un circulo vicioso, la persona gasta el dinero, ese dinero va a la calle y presiona sobre los precios, obviamente en algún momento esos mayores precios hacen que se requiera más dinero, o que el gobierno también necesite más dinero, entonces tiene que inyectar más dinero a la economía y de nuevo tienes una nueva ronda de crecimiento no esperado de dinero en circulación y en la medida en que persista el poco, o nulo interés, de mantener dinero en el bolsillo, bolívares en este caso, no se puede hablar de que se ha salido de la hiperinflación.

“Creo que estos son los criterios básicos, lamentablemente la declaración oficial te dice que el gobierno parece entender muy poco el problema de la hiperinflación, sino que parece entender muy poco su raíz y los medios para atacarla, y digo esto porque hemos pasado ya por la reconversión, por una dolarización más agresiva, por cambios en el encaje, por recortes de crédito que han contenido la hiperinflación, que la han hecho más lenta, menos agresiva, pero eso no ha detenido para nada el interés que tienen los venezolanos por cualquier activo distinto al bolívar”, afirmó el Economista Senior de Ecoanalítica.

Recuerda que los meses finales del año es cuando se produce mayor inflación, indicando que además este año es atípico porque además de la pandemia se trata de un año electoral, y sabemos que este viene acompañado usualmente de un gasto importante por parte del gobierno, si a esto se le suma todo lo que es típico a finales de año, un excesivo gasto por parte del Gobierno, entrega de bonificaciones por parte de las empresas, que muchas siguen generando pagos en bolívares, y eso va a impactar a los precios.

“Creo que allí el mensaje es que el gobierno se ha visto atado de manos, porque con todas las medidas que ha tomado, no ha logrado y es poco probable que lo haga, contener la inflación a niveles que nos permita decir que hemos salido de la hiperinflación”, aseguró.

Sobre las expectativas del comportamiento de la inflación para fin de año, dijo que las cifras que ha dado a conocer el BCV se alinean mucho con las proyecciones de Ecoanalítica en torno a un 2.000% para el cierre del año, lo que implica que los precios de los bienes se multiplicarían por 20 que era lo que costaban el año pasado, por lo que es imposible hablar de salida de la hiperinflación, aseguró Barcenas en el circuito Éxito.