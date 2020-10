Politólogo Rony Díaz: El descontento es generalizado hasta en los chavistas #22Oct

Aunque las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre han sido satanizadas, no existe forma de comenzar a hacer el cambio si no se logra que desde la Asamblea Nacional haya una gran representación que no sea la del oficialismo, sino de quienes pensamos diferente a quienes detentan el poder, dijo el politólogo Rony Díaz.

El representante regional de Soluciones para Venezuela en Lara, quien ofreció declaraciones a los medios, dijo que esta organización, como lo planteó su fundador y dirigente nacional, Claudio Fermín, no cree en la polarización y por eso rompió con la Mesa de Diálogo Nacional. a fin de ir solo a la contienda decembrina.

El descontento por la situación es generalizado y así ha sido comprobado en sondeos hechos en todo el país, dijo Díaz. Se ha determinado que integrantes de consejos comunales, grupos de los Claps y unidades de batalla Chávez-Bolívar, es decir de los chavistas, no están conformes con el drama que estamos viviendo y quieren un cambio, pero que sea democrático.

Fermín, quien conoce el país, está haciendo campaña, para que se elija una Asamblea Nacional con representación democrática, porque el voto es el único instrumento que tenemos para comenzar a cambiar el país. Ya estamos cansados de que se nos ofrezcan soluciones foráneas y de la pugnacidad de partidos que no tienen planteamientos para ponerle fin a una crisis, que está agobiando a los venezolanos. No creemos en mesías. De nosotros depende que esto cambie definitivamente, comenzando con parlamentarios que estén del lado del pueblo y no usen la mentira, la promesa y el engaño para no hacer nada después.