Diputado Castro: Si van a contrabandear leña, díganlo y no se excusen con el hambre de los andinos advirtió al REDI #23Oct

Su condena a las declaraciones del jefe de la REDI Los Andes, M/G Ovidio Delgado Ramírez quien anunció el “Plan Leña”, para atender a los sectores afectados por la escasez de gas doméstico, expresó el diputado de la Asamblea Nacional por el estado Mérida, Lawrence Castro.

Para el legislador Castro este anuncio se traduce en que empezará el contrabando de leña por parte de la Fuerza Armada, exigiendo que no se siga jugando con la necesidad de los andinos.

“Asegurar que comenzarán a cortar leña para suplantar el gas doméstico es una declaración miserable, queda evidenciada la mediocridad de estos supuestos líderes de la Fuerza Armada Nacional, que lo que hacen es montar negocios y montar esquemas para defender la vagabundería histórica del matraqueo”, dijo Castro.

“Ovidio Delgado nos está diciendo que su amado usurpador, Nicolás Maduro no va a poder resolver el problema del gas. Anuncia que importarán gas doméstico en un país petrolero, esto es muestra de que el quiebre de la industria petrolera es producto del robo y el saqueo. Estos generales sostienen a un usurpador y aparte nos está diciendo que la REDI comenzará un nuevo negocio con el matraqueo de la venta de leña, mediante la corporación del contrabando”, reiteró.

Castro destacó que los andinos han visto como la deforestación ha acabado con cientos de espacios naturales y fustigó “tras este anuncio habrá aún más deforestación, porque sabemos que no se preocupan por preservar los bosques; Mérida se ha vuelto una ciudad más caliente, los páramos se han visto afectados porque la GNB ha permitido la deforestación. Toda la zona de los páramos, El Vallesito, La Culta, han sido deforestados de manera indiscriminada producto del matraqueo”.

También, criticó que el representante de la Fuerza Armada haya dicho que las familias “deben acostumbrarse” y calificó de “cuento” que los venezolanos compren papeletas de café y harina. “Este señor dice que antes nos mandaban a comprar papeletas a la bodega y ahora quieren comprar por bultos por la desesperación que ha sembrado el supuesto imperio. Yo imagino que el general va a las bodegas a comprar una papeleta de Harina Pan y de café para la semana; y que su familia vive del día a día”.

“Todo esto es parte de una gran manipulación. Yo imagino que él y su familia están pasando hambre o necesidades; y que sus cuarteles están al día. Que lamentable que un supuesto líder se dedique a esto”, agregó.

Para Castro, Delgado es responsable de la pérdida de la calidad de vida de los andinos y afirmó que los merideños no olvidarán estas declaraciones. “Hoy pretenden mancillar nuestra dignidad, pero los merideños rechazamos contundentemente que en Mérida no habrá gas y que vamos a seguir cocinando a leña porque sencillamente no podemos tener una cocina eléctrica por los apagones”.

“Imagino que el general le hace el tetero a sus nietas con leña, que calienta el agua para bañarse a leña y que no tiene complejos porque es un comunista cabal que solo le importa justificar a Maduro y no quiere tener calidad de vida. Le exigimos que respete a los andinos, a nuestra inteligencia y que no sea vagabundo. Si este señor piensa montar el negocio de la leña que lo diga de frente. Que diga que va a empezar con el contrabando de la leña, pero que no use como excusa el hambre y la necesidad de los merideños”, aseguró.