Expertos cuestionan designación de Néstor Reverol como ministro de Energía Eléctrica #27Oct

Integrantes de la Asociación de Ingenieros Electricistas, Mecánicos y Profesiones Afines (AVIEM) han estado analizando la designación de Néstor Reverol como ministro de Energía Eléctrica y han llegado a la conclusión de que nada hará por el Servicio Eléctrico Nacional (SEN).

Uno de estos profesionales, que pidió mantener su identidad en reserva porque ese gremio tiene prohibición de suministrar declaraciones a los medios, dijo que al igual que Luis Motta Domínguez, en cuya gestión se produjeron los más grandes apagones que ha tenido el país, el nuevo titular del organismo no sabe nada de electricidad, ni mucho menos de gerenciar una empresa como Corpoelec.

18 mil especialistas

El Colegio de Ingenieros de Venezuela, dijo nuestro entrevistado, agrupa a 18 mil especialistas en electricidad; pero, hasta ahora, las recomendaciones que se le han hecho al Ejecutivo Nacional, lamentablemente, no las ha tomado en cuenta.

Los ministros que han sido nombrados no conocen la materia y, en consecuencia, han fracasado rotundamente, mientras que el servicio ha colapsado en forma definitiva, ya que ninguna decisión se ha tomado para, por lo menos, ir resolviendo las fallas en el sistema.

Servicio para 60 millones de personas

Resaltaron que el Servicio Eléctrico Nacional (SEN) fue diseñado para atender, en condiciones normales, a una población de 60 millones de personas.

Se han ido alrededor de 5 millones de venezolanos a diferentes países y quedamos aproximadamente 25 millones en el territorio. Además, el sector productivo, prácticamente, está paralizado por las medidas contra COVID-19. No podría haber apagones, pero éstos se han multiplicado y prolongado en el tiempo que se producen. Duran de cuatro a siete horas, cada día, en promedio. Pero, en algunos estados, como Zulia, se suceden dos o tres en veinticuatro horas.

De fracaso en fracaso

Nuestro informante señaló que Luis Motta Domínguez y Eustiquio Lugo Gómez, ex ministro de Energía Eléctrica y viceministro de Finanzas, Inversión y Alianzas Estratégicas, respectivamente, fracasaron rotundamente, ya que dejaron agravar el servicio.

Igor Gavidia, quien sustituyó a Motta Domínguez, duró dos meses en el cargo y fue sustituido por Freddy Brito, que poco después de asumir el cargo, tuvo el 22 de julio de 2019 un apagón que afectó a más de veinte estados.

Y ahora lo reemplaza Reverol, que no tiene capacidad técnica y si no consigue apoyo de especialistas, atiende sus recomendaciones y hace las inversiones, fracasará como los demás que han estado en el cargo.

Déficit se mantiene

El principal problema para Reverol es resolver el déficit de 4 mil megavatios, ya que sólo se están generando 8 mil megavatios

La situación nos preocupa a todos, porque no hay día en que no se produzcan fallas en el servicio. En algunas zonas son más frecuentes los apagones, los cuales se producen sin aviso previo. Y ya esta calamidad se está viviendo en algunas partes de Caracas. De modo, pues, que Reverol tiene la tarea más difícil porque no es lo mismo ordenar a unos funcionarios que realicen la represión, que generar electricidad.